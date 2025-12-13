Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia y ofrece cada mes grandes beneficios para los bonaerenses, en búsqueda de generar descuentos y promociones que permitan generar un alivio en los bolsillos en áreas claves del consumo, algo que le sirve tanto a usuarios como a comerciantes. Y en diciembre no será la excepción, en una época en la que se juntan muchos gastos por la Navidad y el Año Nuevo, por lo que cualquier peso que se pueda guardar es muy valioso.

Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre 2025 llega con beneficios claves en área muy importantes para poder aprovechar al máximo si se es usuario de la billetera virtual. Entre las mismas se destacan descuentos en mercados y ferias bonaerenses. También se destaca por solo este fin de semana una oferta especial que incluye un 30% de reintegro en gastronomía, con un tope unificado en el mes de $8.000, y descuentos en universidades.

Todos los descuentos de este sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.

todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más. Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación el sábado 13 y el domingo 14 podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.

los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación el sábado 13 y el domingo 14 podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666. Universidades: con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más.

con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más. Casa Silvia: sin tope de reintegro y todos los días de diciembre, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar ofrecerá un 20% de ahorro.

Siguen en diciembre los beneficios de Cuenta DNI.

Cuándo es el descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías

Los descuentos en carnicerías, pollajerías y pescaderías se sostienen en este mes en una sola fecha. El tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más. Una oportunidad única para poder aprovechar como cada mes de estos beneficios exclusivos con esta billetera virtual.