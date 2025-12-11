El Gobierno declaró alerta sanitaria por brote de sarna ovina en Chubut

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró este jueves la alerta por un brote de sarna ovina en la provincia de Chubut hasta el 31 de diciembre de 2026. La enfermedad fue causada por el ácaro Psoroptes ovis en siete departamentos del territorio chubutense. La resolución SENASA 938/2025 busca enfrentar el foco que podría amenazar la producción ganadera en los distritos afectados: Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

En dichas ciudades, el organismo ordenó intensificar la vigilancia, prevención, control y erradicación de esta parasitosis y estableció la denuncia obligatoria ante sospecha o casos confirmados de la enfermedad. Esa obligación recae sobre autoridades de todos los niveles: veterinarios, transportistas, responsables de explotaciones ganaderas, universidades, organismos de investigación, zoológicos, laboratorios y cualquier persona física o jurídica vinculada a la cadena agroalimentaria.

La normativa fue impulsada ante la reaparición del flagelo en zonas que habían sido declaradas libres de la enfermedad. La sarna ovina afecta la piel de los animales y reduce la calidad de la lana, lo que puede causar graves pérdidas económicas para los productores. Las provincias de la región se encuentran libres de esa enfermedad, mientras que Chubut había alcanzado ese estatus en 2016. La reaparición de focos enciende las alarmas en la zona patagónica.

El documento detalla que los tratamientos convencionales con productos inyectables elaborados con lactonas macrocíclicas —avermectinas y milbemicinas— no consiguieron eliminar la enfermedad en el total de los animales tratados.

Las pruebas oficiales realizadas entre 2018 y 2024 en el Campo Experimental Las Plumas de SENASA arrojaron que “el desempeño de todos los inyectables compuestos por lactonas macrocíclicas sometidos a prueba arrojó resultados no satisfactorios, por no haber erradicado la Sarna Ovina provocada por el ácaro Psoroptes ovis en un 100% de los animales bajo tratamiento”.

¿Qué es la sarna ovina?

La sarna ovina es una de las parasitosis de mayor impacto en la ganadería de la Patagonia. Se transmite principalmente por contacto directo entre animales y presenta mayor incidencia en otoño e invierno. Según información oficial, sus signos más frecuentes incluyen caída de lana, formación de costras extensas y prurito intenso, que suele provocar conductas anormales de rascado o molestia.

Por esta razón, son claves las revisaciones periódicas de las majadas. La observación inicial debe hacerse a distancia, desde el potrero o corral, y ante la detección de comportamientos inusuales se debe inspeccionar individualmente a los animales.