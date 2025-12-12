Calor y cielo despejado en CABA y el conurbano: el clima para este viernes 12 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 12 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este viernes llega el verdadero calor: la temperatura comenzará en 20 grados y alcanzará una máxima de 34, mientras que estará solo algo nublado.

El sábado 13, la temperatura continuará alta entre una mínima de 23 y una máxima de 33 grados. De acuerdo al SMN, el día comenzará solo algo nublado, pero a la tarde llegarán tormentas aisladas que se mantendrán durante todo el domingo 14. En el último día del fin de semana la temperatura descenderá notablemente al ubicarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 24.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El fin de semana llegarán las lluvias para al AMBA

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.