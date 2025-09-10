Alerta en Mendoza: una alumna de 14 años fue al colegio con un arma y disparó tres veces

Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego a la escuela Marcelino H. Blanco de la localidad mendocina de La Paz y realizó tres disparos al aire durante la mañana de este miércoles. Hasta el momento, según indicaron desde Mendoza, no habría heridos. En este marco de alerta y tensión, trabajan el Grupo GES y Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para negociar con la adolescente y evitar que la situación escale aún más.

Desde el medio local MDZ Online, confirmaron que se trata del arma reglamentaria de su padre, efectivo de la policía de la provincia de San Luis. Luego de que se dieran a conocer diversos videos de la menor, caminando enfurecida con el arma en sus manos y buscando, al parecer, a su víctima, se activó el protocolo para casos de alta crisis: ya se encuentran trabajando las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Por su parte, personal del GES y del GRIS arribaron en helicóptero.

"Solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto", indicaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Al mismo tiempo, aseguraron que está trabajando el comité de crisis "con los profesionales y equipos especialistas". En este marco, el comunicado sentencia: "Cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo", concluyeron.

Según informaron desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza, la niña "se atrincheró" en el establecimiento educativo tras los disparos realizados y el edificio fue evacuado por personal policial y de Bomberos.

Por su parte, diversos testigos del colegio indicaron que en primer lugar, habría apuntado el arma hacia un compañero y luego, aseguró que iba a "matar a la seño Raquel".

Los intentos de la Policía para frenar los ataques de la adolescente

"Dejala el arma un minuto en el piso, así podemos hablar. Dejala en el piso... Nos está tirando, ¡no, corazón no!", se escucha a los efectivos mientras corren y hablan con la adolescente.