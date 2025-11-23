En medio de cambios de gabinete, reapareció Francos y habló de su salida: “No olvido"

En las últimas horas, el presidente Javier Milei definió cambios clave en su gabinete: Alejandra Monteoliva asumirá como nueva ministra de Seguridad y Carlos Presti en Defensa, tras la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes se preparan para ocupar bancas en el Congreso. Estas designaciones se enmarcan en la segunda mitad de su mandato que el Ejecutivo busca imponer las reformas laboral, tributaria y previsional. En tanto, continúan las negociaciones con Estados Unidos en el marco del acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
