En medio de cambios de gabinete, reapareció Francos y habló de su salida: “No olvido"

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió por primera vez a su salida del Gobierno y aseguró que dejó el cargo “sin rencores” hacia el presidente Javier Milei, aunque reconoció que existieron presiones y una campaña en su contra para forzar su renuncia. En declaraciones radiales, remarcó la importancia de respaldar el rumbo de las políticas públicas de La Libertad Avanza y agradeció al mandatario por la oportunidad de haber trabajado durante dos años. “Me voy mucho más agradecido con el Presidente por haberme dado la oportunidad de haber trabajado en estos dos años. En cualquier grupo humano hay diferencias, pero ya está. Yo no guardo rencores. No me olvido, pero no guardo rencores”, afirmó.

En su balance personal, Francos destacó el reconocimiento social recibido tras dejar la función pública, algo que -según dijo- lo sorprendió. Relató que incluso durante unos días de descanso en el Caribe fue saludado por compatriotas que valoraron su gestión. “Lo que sentí a la salida fue un reconocimiento de la gente a mi trabajo de dos años. Eso me sorprendió, porque no lo esperaba”, señaló.

El exfuncionario negó que su relación con Milei se haya visto afectada, aunque admitió que el Presidente enfrentó presiones para reorganizar el gabinete luego de la victoria electoral de octubre. Según reconstruyó, él mismo puso su renuncia a disposición. Finalmente, reconoció que le hubiera gustado desempeñarse con un mayor respaldo legislativo: “Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20”, expresó.