Milei recibe al canciller de Israel y prepara un nuevo viaje a EE.UU.

El Presidente se reunirá con Gideon Sa’ar, funcionario de Benjamin Netanyahu, durante los próximos días. Mientras tanto, el Ejecutivo busca convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso.

El presidente Javier Milei prepara una cargada agenda internacional para lo que queda del 2025. Esta semana, el próximo martes por la mañana, recibirá en Casa Rosada al canciller de Israelí, Gideon Sa'ar junto a un grupo de empresarios que buscan invertir en América Latina. A principios de diciembre, puntualmente el viernes 5, el mandatario argentino volverá a viajar a Estados Unidos: será la visita N°. 15 a Washington, ésta vez para presencial el sorteo de grupos para el Mundial 2026. Mientras tanto, en Argentina, el Ejecutivo busca oficializar la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso: sería antes del 10 de diciembre, para tratar reformas y proyectos clave.

Hace 1 hora

Brote de COVID: distribuyen las vacunas ARVAC, ante falencias del gobierno de Milei

Las provincias de Buenos Aires y Formosa recibirán un stock de las dosis creadas por la Universidad de San Martín e investigadores del Conicet. 

Hace 4 horas

Endeudados: la plata nunca alcanza en la Argentina de Milei

El gobierno de Milei puede durar tres meses o dos años o diez, mientras Donald Trump siga facilitando ayuda en forma de nueva deuda, mientras Caputo siga convenciendo a los conejos que se metan en la galera, mientras la sociedad argentina siga ejercitando su proverbial paciencia.

Hace 6 horas

Por primera vez en democracia, un militar conducirá el Ministerio de Defensa

El Gobierno se jactó de sumar al Gabinete al jefe del Ejército, una decisión con la que cree "dar por finalizada la demonización" de miembros de las Fuerzas Armadas. Su padre murió con 44 denuncias por crímenes de lesa humanidad.

Hace 6 horas

Monteoliva y Presti: el Gobierno anunció los reemplazantes de Bullrich y Petri

La cuenta Oficina del Presidente oficializó a los nuevos ministros de Seguridad Nacional y de Defensa, respectivamente. Javier Milei agradeció a los ex funcionarios.

Hace 7 horas

Francos habló tras su renuncia y se quejó de una "campañita" en su contra

A casi un mes de su renuncia al Gobierno Nacional, Guillermo Francos rompió el silencio y aseguró que hubo "una campañita" y "muchas redes" en su contra que precipitaron su salida.

 

También destacó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, por tener "mucho oficio" pero consideró que debe tener "unos mangos" para ser eficiente en su rol.

 

"Santilli tiene mucho oficio, pero al oficio hay que ponerle unos mangos. Si no tiene nada para ofrecer es muy difícil", señaló Francos, y siguió: "Pero como va a haber obras de infraestructuras hechas por concesión, yo creo que esa etapa va a ser distinta y él va a poder negociar mucho más".

 

Sobre su salida del Gabinete, el exfuncionario reveló que presentó su renuncia porque consideraba que a Milei “le estaba costando” tomar esa decisión.

 

"Me imaginé que el Presidente tenía que tomar una determinación y le estaba costando porque conmigo tiene relación de muchos años y se ve que ha tenido presiones de distintos tipos", dijo Francos.

 

Luego de dar detalles de cómo fue su anuncio de renuncia, en medio de una reunión en Olivos entre Mauricio Macri y Milei, Francos insinuó que hubo una campaña en su contra.

 

"Hubo una campañita, muchas redes, pero ya pasó", se quejó.

Hace 8 horas

Milei sigue a Trump y tampoco firmó el documento final del G20

Argentina decidió no firmar el documento final de la cumbre del G20 y, junto a Estados Unidos, fueron los únicos países en no adherir. La excusa fue que la carta "no respeta los ideales básicos" del grupo multilateral.

Hace 8 horas

Caputo ahora dice que sí hubo rescate de bancos pero se negó

Después de que se conozca que los principales bancos de EEUU suspendieran un crédito millonario para Argentina, el ministro salió a negar esa negociación y la tildó de "operación" mediática. Sin embargo, ahora reveló que sí existió y que fue el gobierno de Javier Milei quien se negó a tomarlo.

Hace 9 horas

Caen ventas y vuelan importaciones: la Argentina productiva avanza hacia el precipicio

La mitad de los empresarios consideran que su principal problema es la caída de ventas. Aun así, la élite acompaña a Milei y contribuye con la redacción de normas que destruirán aún más el mercado interno, como la reforma laboral. La farsa libertaria expuesta por el escándalo del clan Calvete que rodea al secretario Lavigne, el hombre de Toto Caputo a cargo de monitorear el derrumbe productivo.

Hace 12 horas

El Gobierno busca oficializar las sesiones extraordinarias en diciembre

El Gobierno evalúa oficializar el llamado a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre con el objetivo de tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley. Mientras tanto, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero.

 

En este marco, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, citó formalmente a los legisladores electos para su juramento el miércoles 3 de diciembre.

Hace 14 horas

Milei acelera en la agenda internacional y establece fuerte vínculos con Israel

El presidente Javier Milei recibirá al canciller de Israelí, Gideon Sa'ar en Casa Rosada, junto a un grupo de empresarios que buscan invertir en América Latina.

 

Fuentes oficiales del Gobierno señalaron que Sa'ar será recibido el próximo martes durante la mañana por el primer mandatario y el canciller Pablo Quirno para luego encabezar un importante evento empresarial. Previo a ello, estará en Paraguay.

 

Además, tendrá encuentros con Mauro Berenstein y Osvaldo Armoza, titulares de la DAIA y la AMIA respectivamente; y también otros representantes de la comunidad judía en Buenos Aires.

Hace 15 horas

Milei furioso, la condición de Caputo y el rechazo del Gobierno a las restricciones a CFK

El Presidente pateó el tablero y finalizó el Consejo de Mayo. Están buscando al topo que filtró las reformas laboral y educativa. Además, Santiago Caputo y un aviso a la interna. Y la incomodidad de la Casa Rosada ante el avance contra la expresidenta. 

Javier Milei estalló de furia cuando vio en diferentes portales de noticias extractos de las reformas que se estaban debatiendo en extremo secreto en el Consejo de Mayo, ese ente creado en el Gobierno con diferentes representantes de la sociedad para impulsar leyes. El Presidente pateó el tablero y dio por concluido el Consejo de Mayo, que tenía fecha para el 15 de diciembre revelar las conclusiones finales. De allí  salen las reformas laboral y educativa, por ejemplo, entre otras cuestiones que serán tratadas en el Congreso en sesiones extraordinarias en diciembre y en 2026. 

Hace 15 horas

Macri se diferenció de Milei: le advirtió que no alcanza solo con EE.UU. e Israel

El titular del PRO volvió a marcarle la cancha al Presidente por sus decisiones diplomáticas y comerciales nivel mundial. "China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos", señaló al priorizar la relación con la potencia asiática.a.

En medio de la suspensión del salvataje financiero de los bancos estadounidenses al gobierno de Javier Milei, el exmandatario Mauricio Macri le advirtió que Argentina "necesita tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel". Mientras el líder de la Libertad Avanza (LLA) se posiciona ideológica y económicamente alineado con la Casa Blanca, el líder del PRO recomendó sintonizar con China porque "es más complementario" para el país.

