Milei recibe al canciller de Israel y prepara un nuevo viaje a EE.UU.

A casi un mes de su renuncia al Gobierno Nacional, Guillermo Francos rompió el silencio y aseguró que hubo "una campañita" y "muchas redes" en su contra que precipitaron su salida.

También destacó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, por tener "mucho oficio" pero consideró que debe tener "unos mangos" para ser eficiente en su rol.

"Santilli tiene mucho oficio, pero al oficio hay que ponerle unos mangos. Si no tiene nada para ofrecer es muy difícil", señaló Francos, y siguió: "Pero como va a haber obras de infraestructuras hechas por concesión, yo creo que esa etapa va a ser distinta y él va a poder negociar mucho más".

Sobre su salida del Gabinete, el exfuncionario reveló que presentó su renuncia porque consideraba que a Milei “le estaba costando” tomar esa decisión.

"Me imaginé que el Presidente tenía que tomar una determinación y le estaba costando porque conmigo tiene relación de muchos años y se ve que ha tenido presiones de distintos tipos", dijo Francos.

Luego de dar detalles de cómo fue su anuncio de renuncia, en medio de una reunión en Olivos entre Mauricio Macri y Milei, Francos insinuó que hubo una campaña en su contra.

"Hubo una campañita, muchas redes, pero ya pasó", se quejó.