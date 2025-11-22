Milei recibe al canciller de Israel y prepara un nuevo viaje a EE.UU.

El presidente Javier Milei prepara una cargada agenda internacional para lo que queda del 2025. Esta semana, el próximo martes por la mañana, recibirá en Casa Rosada al canciller de Israelí, Gideon Sa'ar junto a un grupo de empresarios que buscan invertir en América Latina. A principios de diciembre, puntualmente el viernes 5, el mandatario argentino volverá a viajar a Estados Unidos: será la visita N°. 15 a Washington, ésta vez para presencial el sorteo de grupos para el Mundial 2026. Mientras tanto, en Argentina, el Ejecutivo busca oficializar la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso: sería antes del 10 de diciembre, para tratar reformas y proyectos clave.
