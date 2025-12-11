EN VIVO
Inteligencia artificial

Armá una foto familiar para enviar en Navidad con IA a partir de imágenes separadas

Si este año no logran reunirse para sacarse una foto navideña, no hace falta resignarse: con herramientas de inteligencia artificial podés unir retratos individuales y generar una imagen grupal muy realista para enviar por WhatsApp, redes o correo.

11 de diciembre, 2025 | 18.13

Varias herramientas online ya permiten combinar fotos separadas, reconstruir posiciones, igualar iluminación y generar un fondo navideño sin que se note que las imágenes originales se tomaron en momentos distintos. Es una solución definitivamente práctica para esas familias que viven lejos, o para quienes trabajan en fechas festivas o grupos que nunca coinciden físicamente. Es una buena práctica para “juntarse” de una forma diferente.

Cómo crear una foto familiar navideña con IA

  1. Elegí una herramienta de mezcla de fotos: plataformas como Midjourney, Stable Diffusion, DALL·E o editores IA de apps móviles permiten subir retratos individuales y combinarlos en una escena común.
  2. Subí las fotos por separado: se recomienda que los retratos tengan buena iluminación y estén tomados de frente o en ángulo similar. La IA puede corregir diferencias, pero funciona mejor con fotos claras.
  3. Elegí el estilo navideño: podés optar por un fondo clásico —árbol, chimenea, luces— o algo más minimalista. La herramienta se encarga de integrarlo con los rostros.
  4. Indicá la disposición del grupo: algunas plataformas permiten pedir quién va al centro, quién a los lados, si querés una foto de cuerpo entero o solo retrato.
  5. Generá la imagen y ajustá detalles: si algo no quedó perfecto, podés repetir la generación o retocar elementos puntuales. Es habitual hacer dos o tres intentos hasta lograr un resultado natural.
  6. Descargá la foto final: una vez lista, podés enviarla como felicitación digital o usarla para imprimir tarjetas.

Consejos para que la foto se vea más realista

  • Usar fotos tomadas con luz natural o iluminación similar mejora el proceso.

  • Evitar fondos muy cargados en las fotos originales.

  • Mantener expresiones faciales parecidas (todas sonriendo, por ejemplo).

  • Si hay niños, subir varias fotos ayuda a que la IA elija la pose más natural.

Una solución cómoda para familias que no pueden reunirse

La IA permite recrear una foto grupal sin necesidad de coincidir en tiempo y lugar, algo útil para familias repartidas en distintos países, trabajos por turnos o reuniones complicadas de coordinar. También sirve para sumar a personas que no pudieron asistir a la foto original.

