La Plaza de Mayo se copó de banderas por los derechos humanos y contra las políticas de Milei

Organismos de derechos humanos y sindicatos realizan el festival Derechos Humanos en Movimiento con consignas en repudio a los ataques del gobierno de Javier Milei, un día después de que se celebrara el Día Internacional de los Derechos Humanos. Dirigentes disertan en paneles sobre el escenario sobre las políticas de ataque y vaciamiento, y las reformas presentadas recientemente en el Congreso. Se espera que hable la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Uno de los que tomó el micrófono fue el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el diputado nacional de Fuerza Patria Hugo Yasky, quien cuestionó el proyecto de ley de reforma laboral presentado por el oficialismo. "No tenemos que dejar que nos empujen a la lucha de pobres contra pobres. Ellos quieren que la contradicción sea en la base de la sociedad, no con los que están arriba", pidió Yasky minutos después de las 17.

"Si el sindicalismo en la Argentina estuviera muerto, no estarían haciendo esta ley", continuó el dirigente sindical. "Nosotros queremos reformas, pero no son las que quieren ellos. Nosotros queremos reducción de la jornada laboral y presentamos dos proyectos", agregó.

Noticia en desarrollo