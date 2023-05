Adrián Suar, contundente sobre el futuro de ATAV: "No funcionan"

Tras el enojo que manifestaron los actores de Argentina, tierra de amor y venganza, el gerente de programación del canal habló del futuro de la novela.

ATAV, la gran apuesta de El Trece para el 2023 no cumplió con las expectativas. Tras los bajos números de los primeros episodios, la tira sufrió constantes cambios de horario y el elenco manifestó su enojo contra las autoridades del canal.

Una de las primeras actrices en hacer público su enojo fue Virginia Lago. “Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada", sostuvo la experimentada artista en una entrevista radial por la decisión de la señal del Grupo Clarín de comenzar a trasmitir la novela a las 23.25, cuando inicialmente la pasaban a las 22.

Sin embargo, los cambios de horarios no obtuvieron los resultados esperados y todos los cañones apuntaron hacia Adrián Suar, gerente de programación de El Trece y también propietario de Pol-ka, la productora que realizó Argentina, tierra de amor y venganza. “No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra”, reconoció "El Chueco", en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío", reconoció y agregó: "Cuando las cosas no funcionan, yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera”.

Luego, el gerente de programación, se refirió al cambio de horario de ATAV 2 por el promedio de los índices de audiencia. “Lamentablemente, la televisión abierta tiene estas reglas ¿Quién más triste que yo que un producto mío que arrancó 22:30 lo termine poniendo 11:20?”, subrayó el productor. Entonces, explicó: “Hice como 70 ficciones y me ha pasado en 6 o 7, si alguna escena se cortó porque yo no quería que terminara tan tarde, pido disculpas y vamos a tratar de mejorar eso”.

“La televisión abierta tiene esa crueldad de las dos caras, la del éxito y la del fracaso, y hay que saber morir de pie", continuó y cerró: "En los momentos buenos y en los malos hice ficción siempre. Yo soy un productor que amo el oficio”.

La decisión de El Trece que enfureció al elenco de ATAV

Según contó Ángel de Brito, los editores del canal "metieron mano" en la ficción producida por Pol-ka y eliminaron las escenas de temas que no "rendían" en las redes. "Empezaron con la tijera 'pum, pum', y los actores dicen 'me cortaron esta escena que era fundamental', no sé qué escena se refieren, pero sienten que desvirtuaron la historia", sentenció el periodista.

"Apenas empezó la novela, en El Trece empezaron a percibir que, en las redes sociales, muchos cuestionaban la parte de la dictadura que trata la novela. Son temas fuertes, que algunos generaba tristeza y a otros rechazo", señaló el conductor de LAM. “Entonces, cuando vieron esos comentarios por parte del público y que los números no acompañaban, pusieron editores, que no pertenecen a Pol-Ka, a reeditar la novela", concluyó.