Consagrada actriz de ATAV se hartó y expuso a Adrián Suar y El Trece: "No me parece"

La galardonada artista lapidó a Adrián Suar y a El Trece por una reciente decisión. Se trata de una de las actrices más reconocidas del elenco de ATAV 2.

Una actriz de ATAV se mostró enojada con una reciente decisión de Adrián Suar y las autoridades de El Trece en relación a un aspecto central de la telenovela. La baja audiencia de la tira protagonizada por la pareja de Tato Quattordio y Toni Gilabert hizo que en el canal del Grupo Clarín tomaran una drástica decisión.

"Hay que respetar al público. Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción”, soltó Virginia Lago en alusión al cambio de horario de la segunda temporada de ATAV. En un principio, la tira se daba pasadas las 22 horas y ahora cada emisión comienza a las 23.15, por lo que la gente que se había compenetrado en la historia podría verse perjudicada.

"La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción", agregó la actriz de El Trece en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, en la radio La Once Diez. Y cerró con un descargo sobre Luisa, la Abuela de Plaza de Mayo que interpreta en la tira: "Es un personaje que quiero mucho desde el momento que me lo ofrecieron, y agradezco mucho estar contando esta historia".

La defensa de Juan Gil Navarro a Adrián Suar

El actor de ATAV habló a favor del productor en alusión a las críticas que recibió la novela cuando se estrenó. "Lo que quieren es pegarle a (Adrián) Suar, y en ese deporte por ver caer a alguien los haters se vuelven más frondosos, pero les recuerdo que el boomerang siempre pega la vuelta", soltó Gil Navarro a modo de defensa al producto del que formó parte.

Asimismo, Gil Navarro expresó: "Veo lo que escriben, veo como salen a pegarle a la ficción nacional con un hacha, por deporte, sin tener una mínima idea de lo que es hacer 120 capítulos de una serie de época con una narrativa elíptica vinculada a personajes muy instalados y queridos de la primera temporada. Es esto o nada. Producir acá es muy caro, riesgoso y complicado. Para la gente que viene a invertir acá y elige producir y apostar".