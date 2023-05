Ángel de Brito habló sobre el abrupto final de ATAV 2: "Es mala"

ATAV 2 no logra mantener un buen piso de rating y el conductor de LAM se mostró lapidario y lanzó una feroz crítica para la ficción.

ATAV 2 no logra mantener números de rating que le den estabilidad a El Trece y la señal abierta empieza a tejer planes alternativos ante la aplastante derrota de cada noche ante MasterChef (Telefe). En este contexto, Ángel de Brito aniquiló a la ficción y dio sus razones por las que la considera "un fracaso".

En LAM (América TV), el periodista y sus "angelitas" hablaron sobre el bajo número de rating diario que tiene la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y de la tendencia de los televidentes argentinos a engancharse con realities de las señales de aire. “El último rating fue de 4,8, que es bajísimo, igual MasterChef le ganó de entrada. Desde que compiten el promedio de MasterChef es 12,7 y ATAV 2 6,1. Es más del doble”, sentenció De Brito.

"Me parece que los actores piensan que el problema son los realities y no, el problema es que la ficción es mala, digo esto en el sentido amplio. No enganchó, el argumentó no pegó. Nunca se sabe por qué pega una novela o no. Esta no enganchó pero no es culpa ni de Gran Hermano o MasterChef", sumó el periodista de chimentos pronosticando el final de la ficción.

Por último, Ángel hizo un "picante" comentario para Adrián Suar cuando deslizó: "Tampoco creo que sea por pegarle a Suar, porque la prensa con él tiene una excelente relación. Además, él es uno de los pocos productores que reconoce los fracasos. Incluso La 1-5/18 funcionó y también era de Pol-ka”.

Según el periodista Nacho Rodríguez el abrupto final de ATAV 2 sería una realidad cercana, según consignó en sus redes sociales: "A partir del próximo lunes 8 de mayo, eltrece extenderá la emisión de ATAV, transmitiéndola desde las 23 hasta las 0.15 horas". Esto haría que cada episodio tenga más minutos y, por ende, la ficción termine antes de lo pautado. Más allá de este rumor, el periodista Guillermo Barrios lo desmintió tuiteando: "LA FICCIÓN SIGUE EN LAS NOCHES DE @eltreceoficial HASTA SU CAPÍTULO FINAL COMO ESTABA PAUTADO!".

Una reconocida actriz que trabajó con Suar destruyó ATAV 2: "Bastante mediocre"

Luisa Albinoni lanzó una atronadora opinión sobre ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la nueva telenovela de El Trece, y explicó las razones por las que no volvería a mirarla. "Es bastante mediocre", sentenció la exvedette y actriz aniquilando la súper producción de Adrián Suar.

En diálogo con el periodista Pablo Montagna, Luisa -quien debutó como cocinera en el magazine de Pamela David, Desayuno americano (América TV)- contó qué le pareció la vuelta de la ficción a la televisión argentina y se mostró lapidaria con su dictamen: “Vi ATAV y es un tema que creo que está gastado. Yo veo que todo lo comparamos con lo de antes, con las reglas de ahora y eso es un imposible. Antes las reglas que hay ahora, no existían".

"Evolucionamos como mundo, las mujeres logramos un montón de conquistas. Está llevado al extremo y es bastante mediocre lo que están haciendo”, sumó, picantísima. “Hay que agarrar todo lo de antes y tirarle 300 baldes de mierda y ahora también hay mucha mierda. El culo te lo tocaron siempre y ahora también. Los productores que se hicieron los piolas, ahora también hay. Me parece hasta grosera la comparación que intentan hacer”, agregó.