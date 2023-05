No va más: la decisión de El Trece que enfureció al elenco de ATAV

Ángel de Brito reveló el motivo por qué los actores de Argentina, Tierra de amor y venganza están enojados con las autoridades del canal.

La segunda temporada de ATAV fue una de las grandes apuestas de El Trece para este año. Sin embargo, el rating no acompañó y las autoridades del canal comenzaron a tomar decisiones que enojaron a los actores y dejaron expuesto a Adrián Suar.

"La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción", sostuvo Virginia Lago, una de las actrices consagrada que formó parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza. En un principio, la tira comenzaba a las 22 horas y ahora cada emisión comienza a las 23.15, por lo que la gente que se había enganchado con la historia pudo verse perjudicada.

Pero los constantes cambios de horarios no fue el único motivo que enfureció a los actores. Según contó Ángel de Brito, los editores del canal "metieron mano" en la ficción producida por Pol-ka y eliminaron las escenas de temas que no "rendían" en las redes.

"Apenas empezó la novela, en El Trece empezaron a percibir que, en las redes sociales, muchos cuestionaban la parte de la dictadura que trata la novela. Son temas fuertes, que algunos generaba tristeza y a otros rechazo", señaló el conductor de LAM. “Entonces cuando vieron esos comentarios por parte del público y que los números no acompañaban, pusieron editores, que no pertenecen a Pol-Ka, a reeditar la novela", continuó.

A raíz de esto, tanto los espectadores como los actores manifestaron su indignación. "Empezaron con la tijera 'pum, pum', y los actores dicen 'me cortaron esta escena que era fundamental', no sé qué escena se refieren, pero sienten que desvirtuaron la historia", sentenció el periodista.

La interna entre El Trece y Pol-ka

Los constantes problemas con ATAV 2 dejó bajo fuego cruzado a Adrián Suar, ya que el actor es el propietario de Pol-ka y también el gerente de programación del canal. Sin embargo, de acuerdo a la información de Ángel de Brito, "El Chueco" no fue el que ordenó que la novela sea reeditada.

"El rating que no era el que esperaban, fue muchos menos, pusieron editores que no pertenecen a Polka, que no son de Adrián Suar, no son de la productora, a reeditar la novela. Manda el canal, vaya a saber quién lo decidió", contó el conductor de LAM. "Las personas que pusieron a editar no son de ficción. Los actores que hicieron su trabajo, dicen que les cortaron escenas y le desvirtuaron la historia", subrayó

Luego profundizó en el el rol de Suar en el conflicto. "Adrián es el programador del canal, pero a su vez es el dueño de Polka y él vende su producto al canal. Después viene otro que dice que va a cortar su producto... Si no sabemos el contexto de los actores, parece que estuvieran boicoteando", explicó.