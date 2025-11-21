Dolor en el cine por la muerte de una estrella que actuó con Angelina Jolie: "Ahora estás con Dios"

Dolor en el cine por la muerte de una estrella que actuó con Angelina Jolie.

Hollywood despide al actor Spencer Lofranco, estrella de cine canadiense que murió a los 33 años dejando un breve pero cargado legado de trabajos en películas y televisión, y pudiendo actuar con Angelina Jolie y John Travolta. Lo que se sabe sobre su deceso y la investigación que se abrió para determinar la causa.

La muerte de Spencer Lofranco fue confirmada por su familia y por la Oficina Forense de British Columbia, quienes abrieron una investigación tras confirmarse que esta ocurrió el pasado 18 de noviembre (fue anunciada públicamente días después). El primero en hablar al respecto fue su hermano, Santino Lofranco, quien a través de su cuenta de Instagram publicó: “Viviste una vida con la que muchos solo pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Bear. Descansa en paz".

Murió el actor Spencer Lofranco a los 33 años.

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles oficiales sobre el contexto del fallecimiento del joven de 33 años que se lució en participaciones en las películas Unbroken y Gotti, y la Oficina Forense no dio testimonios sobre el caso hasta no avanzar en los estudios del cuerpo.

Spencer Lofranco empezó carrera en cine con un papel destacado en At Middleton (2013), donde interpretó al hijo adolescente del personaje de Andy García, en una historia ambientada durante un recorrido universitario. Pero su gran oportunidad llegó un año después cuando protagonizó Jamesey Boy, donde dio vida a James Burns, un joven atrapado en un camino de violencia y redención. Este drama lo llevó a compartir escenas con Mary Louise-Parker, Ving Rhames y James Woods. Aunque la crítica fue dura con la película, muchos comentarios destacaron el potencial del actor.

Sus películas más conocidas

Ese mismo 2014, Lofranco tuvo una participación en el drama bélico Unbroken, bajo la dirección de Angelina Jolie, donde encarnó a Harry Brooks, uno de los compañeros de prisión del protagonista. Su última película fue en 2018, Gotti, donde hizo del hijo del jefe mafioso que interpretó John Travolta.