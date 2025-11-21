Conmoción en el espectáculo: un famoso influencer apareció ahogado

Murió un famoso influencer y generó gran conmoción.

La comunidad de pescadores y creadores de contenido quedó impactada tras confirmarse la muerte de Mikey Rijavec, influencer estadounidense que llevaba casi una semana desaparecido en aguas de Baja California Sur. El cuerpo del joven, de origen californiano, fue hallado el domingo 16 de noviembre cerca de San Cristobal, cerrando así una búsqueda que mantuvo en vilo a seguidores, familiares y amigos.

Rijavec, reconocido por su canal de YouTube dedicado a la pesca en kayak en la zona de California y México, había salido a pescar el 11 de noviembre, ubicándose a unos trece kilómetros de la costa. Horas más tarde pidió ayuda cuando el motor de su embarcación comenzó a fallar. Según explicó su familia en una campaña de GoFundMe, mientras intentaba solucionar el desperfecto, el motor se desprendió y la lancha de 4,2 metros terminó volcada.

Ese mismo día, las autoridades encontraron la embarcación parcialmente hundida a ocho kilómetros de la costa, pero sin rastros del motor ni de Rijavec. Desde entonces comenzó un amplio operativo que incluyó a la Marina mexicana, la Guardia Costera de Estados Unidos y decenas de pescadores y voluntarios locales que se sumaron a la búsqueda por vía marítima y aérea.

La trayectoria de Mikey Rijavec

Rijavec se había vuelto una figura popular en redes a través de su canal SD Fish and Sips, donde mostraba expediciones, técnicas de pesca y travesías en kayak. Su desaparición generó una fuerte ola de preocupación entre sus seguidores, muchos de los cuales se movilizaron para colaborar con la búsqueda y apoyar económicamente a su familia.