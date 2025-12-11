Los trabajos efectuados al noreste del territorio se complementarán con tareas de ensanche y duplicación de calzada, ambos ya en curso.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad bonaerense, finalizó las obras de repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 40.

Los trabajos efectuados al noreste del territorio se complementarán con tareas de ensanche y duplicación de calzada, ambos ya en curso.

"Estamos avanzando con la duplicación de la Ruta Provincial 40, que integra Merlo y Marcos Paz. Esta es una región que crece y necesita corredores para su producción y el comercio", destacó el titular de la cartera de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, en redes sociales.

¿Qué tramo de la Ruta Provincial 40 fue habilitado para su circulación?

En el tramo habilitado, que abarca 10 km desde la Ruta Provincial 6 hasta la calle San Juan, en el municipio de Marcos Paz, contempló repavimentación, mejora de la calzada y el ensanche de carriles en algunos sectores.

La obra también estipuló la construcción de sumideros y la prolongación de alcantarillas, el reemplazo de barandas de defensa vehicular, iluminación, semaforización y señalización, así como también la readecuación de dársenas para colectivos y reubicación de refugios peatonales.

En tanto, se encuentra en trámite una extensión del contrato, para realizar tareas de rehabilitación del boulevard de la RP 40, entre las calles Amoedo y San Juan.

¿Qué obras se están realizando en la Ruta Provincial 40?

Las obras de la RP 40, que alcanzarán una extensión total de 24,3 km, serán estratégicas, ya que optimizarán la conectividad entre los municipios de Marcos Paz y Merlo y, a su vez, fortalecerán el sistema productivo y de comercialización de la región.

En ese sentido, continúan las tareas en 14,3 km, entre las calles San Juan (Marcos Paz) y Av. del Bicentenario (ex calle Gral. Paz). Los trabajos en este tramo incluirán la duplicación de calzada, para contar con dos carriles por mano de circulación de 7,30 m de ancho cada uno; un separador central (que variará según la zona y el espacio) y otras intervenciones complementarias.