Polémica al volante: filmó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo sin casco y le sacaron la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le quitó la licencia de conducir a un joven de 23 años que filmó a su hijo de cinco manejando un cuatriciclo por "conducta deliberadamente imprudente". El suceso ocurrió en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires y rápidamente se hizo viral.

Tal como se puede ver en el video, primero, el pequeño conduce el vehículo en un descampado y luego en una ruta, algo que generó indignación en las redes sociales.

Desde la ANSV difundieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por el hecho reportado: "Se trata de una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo e ilegal no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas".

En ese mismo escrito sostuvieron también que desde la Agencia "están atentos a los casos que se difunden en redes sociales, ya que aquellas acciones que buscan likes, muchas veces, esconden prácticas indebidas".

Cabe mencionar que el padre del nene también incurrió en una conducta imprudente al permitir que su hijo manejara ese vehículo en una ruta. "Los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados y jamás en rutas", manifestaron desde la ANSV.

El descargo del padre del niño

El padre del niño se llama Nahuel Alexis y dijo que no está arrepentido de haber filmado a su hijo manejando el cuatriciclo. El joven, oriundo de Moreno, manifestó que al nene "le gustan los fierros como a él" y que "jamás haría nada para hacerle daño".

"Ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”, expresó en un reportaje a Telefe.

Y agregó: "A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño. Si él es feliz, yo soy feliz".