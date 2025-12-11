Neuquén: encontraron el cuerpo de un joven de 13 años que había sido arrastrado por el río

Luego de un intenso operativo de búsqueda en el Río Neuquén, conformado por Prefectura, Bomberos Voluntarios y buzos de la Policía de la provincia, encontraron el cuerpo de Thiago, el joven de 13 años que fue arrastrado por la corriente el día lunes. La noticia fue confirmada por Raúl Cabeza, jefe de la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía.

El hallazgo se produjo en la zona de Tercer Puente, concretamente en el "interior del cauce", donde según Cabeza "la corriente del agua es muy fuerte".

"Los restos del menor se encontraron en una zona de muy difícil acceso. Tuvimos que trabajar con las motos de agua para sacarlo", aseveró en diálogo con medios locales.

La familia del joven se encuentra recibiendo ayuda psicológica y, en las próximas horas, tendrán que ir a reconocer el cuerpo.

Cómo ocurrió el fatal accidente

El día lunes por la tarde, Thiago y su familia, que viven en la capital de Neuquén, se acercaron a la localidad de Nueva España para disfrutar del río en un día de calor extremo.

Antes de partir a su hogar, uno de los primos de Thiago comenzó a gritar y a pedir ayuda, ya que el joven de 13 años había intentado bañarse en el Río Neuquén, pero esta vez no había podido hacer pie.

Si bien el chico intentó rescatarlo, no hubo caso: la corriente del río se llevó a Thiago en muy pocos segundos. Desde ese momento y hasta este jueves por la tarde, comenzó el operativo de búsqueda que terminó con el fatal fallecimiento del joven.

Qué tener en cuenta a la hora de bañarse en ríos

Para bañarse en ríos hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. En primer lugar, se aconseja hacerlo en lugares que estén habilitados. Además, hay que evitar zonas con corrientes fuertes, remolinos, mucha vegetación o agua estancada.