Ganó dos Oscar y fue el actor mejor pago de Hollywood, pero un escándalo sexual lo dejó tocando fondo: "No tengo hogar"

La nueva vida de Kevin Spacey: sin hogar y acorralado por las deudas.

El dos veces ganador del Oscar, Kevin Spacey, reapareció luego de su cancelación en Hollywood por múltiples acusaciones por agresión sexual interpuestas contra él por varios hombres y aseguró que no tiene hogar y está viviendo en hoteles. La nueva vida del actor que brilló en éxitos del cine como Belleza americana, Seven y House of Cards, y lo perdió todo.

Kevin Spacey brindó una entrevista a The Telegraph en la que reveló que no tiene hogar y que está viviendo en hoteles: "Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy allí donde está el trabajo. Literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar Los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo se ha ido en gastos". En 2022, un jurado de Nueva York lo declaró inocente de los cargos de agresión sexual contra el actor Anthony Rapp. En 2023 fue absuelto de nueve cargos de agresión sexual por un tribunal de Londres. Pero durante todos esos años el teléfono no sonó y Spacey consumió todos sus ahorros.

"Estamos en contacto con personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar. Eso ocurrirá en el momento adecuado. Pero también diré que, aparentemente, lo que la industria parece esperar es que alguien con enorme respeto y autoridad les de permiso", agregó. "Así que, en mi opinión, si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llamaran mañana a mi representante, Evan Lowenstein, se acabaría todo", admitió Spacey. "Me sentiré muy honrado y feliz cuando alguien de ese calibre levantara el teléfono", finalizó el intérprete.

Las estrellas que se posicionaron a favor de que Kevin Spacey vuelva a trabajar

Ya son varias las estrellas de Hollywood que le confesaron a The Telegraph que esperan ver de nuevo a Kevin Spacey de regreso a la industria. Entre ellos se encuentran Liam Neeson y Sharon Stone, quien aseguró que el actor "es un genio". "Tengo muchas ganas de ver a Kevin trabajando de nuevo", afirmó.