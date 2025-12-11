Alejandro Fantino le puso los puntos a su panelista libertario que vendería las Malvinas: "No..."

Alejandro Fantino le puso los puntos a su panelista libertario que dijo que vendería Malvinas.

El programa que Alejandro Fantino conduce en Neura estuvo en el ojo de la tormenta este último miércoles 11 de diciembre, luego de que uno de sus panelistas dejara entrever que no tendría reparo en venderle las Islas Malvinas al gobierno británico. Todo comenzó cuando el reconocido periodista planteó el hipotético escenario de la venta de "un millón de hectáreas en la Argentina a un extranjero", algo que fue rechazado por la mayoría de la mesa, aunque un integrante lo llevó al paroxismo de lo repudiable: si el comprador fuera Inglaterra y el territorio en cuestión fueran las Malvinas.

"De hecho eso pasó históricamente en un montón de lugares, como en Alaska, Estados Unidos", argumentó con frialdad el pelilargo. Allí fue cuando Fantino intentó frenarlo con un "Pensá, Ozzy, pensá", pero este fue aún más lejos: "Comprar territorio es algo que pasa históricamente y en todo el mundo". Cuando uno de sus compañeros le preguntó si efectivamente vendería la perla austral, disparó: "Si es negocio, lo pienso". Eso, desde luego, generó una catarata de críticas en las redes sociales y fue condenado en variados medios de comunicación.

Alejandro Fantino le tuvo que parar el carro a su panelista libertario.

Alejandro Fantino le puso los puntos a su panelista tras el revuelo en redes

En la emisión de este jueves, Fantino advirtió que lo llenaron de mensajes por lo que dijo Ozzy apenas 24 horas atrás, incluyendo veteranos de la guerra de Malvinas muy enojados. "¿Querés decir algo con respecto a lo que intentaste decir anoche?", le consultó a su colega al aire. Este tomó la palabra y planteó que la discusión era anodina pues es ilegal vender territorio nacional y que se estaba confundiendo "soberanía con propiedad privada". Cansado de las vueltas, Fantino le pidió que explique cuál es su opinión al respecto y el joven reiteró que "desde mi punto de vista no está mal que se venda a una persona del extranjero, sea Malvinas; sea la Patagonia o sea Palermo".

"Lo pensás entonces", le señaló Fantino. "Claro, la propiedad privada sí. La soberanía, que tanto se rasgan las vestiduras por esa palabra, no cambia". "Pero Malvinas es soberanía (...). Hay momentos donde muchos que siguen esta idea política (el liberalismo) no pueden ir siempre un poco más para mostrar que están incondicionalmente con ella. (...) No pueden ir a fondo con todo, no se puede tocar Malvinas", le achacó el conductor.