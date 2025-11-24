EE.UU. designó al Cártel de los Soles como organización terrorista y apunta contra Maduro

El gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, según adelantó la prensa local e internacional en pleno. El presidente Donald Trump aún no comunicó oficialmente la noticia, pero podría hacerlo en las próximas horas ya que se anunció que firmará una decisión importante. A diferencia de otros grupos narcos que operan en Centroamérica y Sudamérica, el Cártel de los Soles recién empezó a ser mencionado en los últimos tiempos, se conoce muy poco de él y hasta varios analistas dudan de su existencia. Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que está liderado por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y que es el poder detrás de ese Estado sudamericano.

Según la página de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, el llamado Cartel de los Soles esá encabezado por el presidente Maduro y otros altos cargos de su gobierno. De acuerdo con esa descripción, estos funcionarios corrompieron al Ejército, los servicios de inteligencia y los poderes Legislativo y Judicial de ese país. Hasta ahora, el gobierno de Trump no presentó ninguna evidencia para sostener esta fuerte denuncia. No obstante, con la designación de este grupo como terrorista, le alcanza para convertir al presidente venezolano y a cualquier funcionario de ese país que decida incluir en ese cártel como terroristas.

Durante la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, Estados Unidos construyó un andamiaje legal y paralegal para poder combatir y hasta exterminar a los individuos y grupos que consideraba terroristas por fuera del marco legal normal norteamericano. Habilitó secuestros clandestinos que terminaron con detenciones ilegales durante años en la notoria cárcel de Guantánamo, asesinatos selectivos y constantes violaciones a la soberanía terrestre y aérea de otros países para ejecutar estas operaciones secretas.

“Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, sostendrá el gobierno de Estados Unidos al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas. Resta saber si esta vez sí presentará alguna evidencia para lo que Maduro ya ha denunciado como una mentira y una excusa para atacar a su país.

La denuncia de Maduro no es exagerada. Estados Unidos desplegó al 10% de su flota global en el Mar Caribe y el Oceáno Pacífico, alrededor de las costas de Venezuela, Colombia y México, una movida militar que no se veía en la región hace décadas. Incluso envió a su buque de guerra más grande a la zona. Y, como si no fuera suficiente amedrentamiento, en los últimos días cerca de una decena de aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos a Caracas por temor a una "mayor actividad militar" en la zona.

En ese contexto de creciente tensión, el gobierno de Estados Unidos sostiene: “Seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.