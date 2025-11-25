Más de 8000 metros cuadrados nuevos para locales: amplían uno los shoppings más importantes de Buenos Aires

Más de 8000 metros cuadrados nuevos para locales: amplían una los shoppings más importantes de Buenos Aires.

Pese a la crisis económica que golpea a muchos sectores comerciales del país, uno de los shoppings más emblemáticos del Gran Buenos Aires anunció que hará una ampliación de su espacio. En el marco de su cumpleaños número 30, la empresa dueña del establecimiento anunció cómo será la inversión y cuándo se llevará a cabo.

Se trata del Alto Avellaneda, el centro comercial ubicado en Avellaneda, en el zona sur del conurbano bonaerense. Según anunció IRSA, la empresa propietaria del shopping, se lanzará una ambiciosa renovación: invertirá más de US$ 10 millones para expandir su superficie y renovar su propuesta comercial y de entretenimiento.

La expansión contempla sumar 8.000 metros cuadrados adicionales en el área donde funcionaba el antiguo espacio deportivo “La Cancha”. La idea será transformarla para albergar nuevas tiendas, espacios de ocio, gastronomía y servicios.

Esta primera etapa de obras está programada para comenzar en 2026, con una proyección de desarrollo durante todo el año. Precisamente, IRSA dio a conocer que la ampliación buscará captar marcas “internacionales” y reforzar su perfil como un centro de experiencias más allá del comercio tradicional.

Qué nuevas tiendas habrá en en Alto Avellaneda

Entre las novedades más destacadas está la apertura de una MacStation oficial, el primer punto de venta autorizado de Apple en la zona, con 76 m² dedicados a ofrecer toda la línea de productos de la marca: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y accesorios, además de un Genius Bar para soporte técnico. Se trata de la primera tienda oficial de la zona y la octava en el país.

Además, la renovación prevé un nuevo polo gastronómico: 3.000 m² estarán destinados a restaurantes y locales fuera del tradicional patio de comidas, lo que marca un salto cualitativo para el shopping. Sin mencionar las demás marcas que abrirán locales para ampliar el abanico de tiendas disponibles en un solo lugar.