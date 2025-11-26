Eduardo Feinmann volvió a caer en una fakenews, esta vez relacionada a Malvinas.

Eduardo Feinmann volvió a caer de lleno en una burda fakenews, tal y como le sucedió aquella vez en que mostró una foto de Dua Lipa junto a Cristina Kirchner en San José 1111 que en realidad era un montaje. En esta ocasión, difundió un aparente "comunicado oficial" del Ministerio de Defensa que en realidad fue creado por una cuenta falsa.

Tras anunciar en su programa de Radio Mitre que tenía en sus manos ese edicto, se lo pasó a su compañera para que lo leyera en voz alta, haciendo alguna que otra intervención e incluso lanzando una indirecta para los detractores del gobierno de Milei... en base a algo que el gobierno jamás dijo.

Eduardo Feinmann cayó nuevamente en una fakenews.

¿Cuál fue la fakenews en la que cayó Eduardo Feinmann?

"El gobierno argentino reafirma que el derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas permanece de manera indiscutible a la Argentina y transmite al Reino Unido el siguiente ultimátum oficial: el Reino Unido debe retirar toda su presencia militar de las Islas Malvinas a más tardar en 72 horas", reza primeramente la falsa nota.

"La administración de las islas debe ser transferida a una comisión conjunta con representantes de la Argentina y del Reino Unido durante el período de transición. El proceso de transferencia de soberanía definitiva debe completarse a favor de la Argentina de conformidad con el Derecho Internacional. En caso de que estas condiciones no se cumplan, la República Argentina se reserva el derecho de evaluar todas las opciones diplomáticas, económicas y militares para proteger su integridad territorial y soberanía nacional", concluye.

Luego de la lectura, donde el periodista hizo hincapié en los términos "ultimátum al Reino Unido" y "militares", Feinmann apuntó: "Fuerte comunicado. No sé vos María, pero yo hace mucho que no leo o escucho una cosa igual". "Nunca después de la guerra", le respondió su colega "¿No era que a Milei le interesaba entregar las Malvinas? Bueno, que se yo. Me quedo con este comunicado, muy fuerte", sentenció el trabajador de prensa.