La AFA confirma que termina el contrato con Torneos y Competencias para la TV del Ascenso

Histórico: la AFA termina el contrato con Torneos y Competencias para el Ascenso.

La AFA de Claudio "Chiqui" Tapia confirmó oficialmente, a través de un comunicado, que termina el contrato que lo vinculaba con Torneos y Competencias para la transmisión por televisión de los partidos del Ascenso en el fútbol argentino. Por lo tanto, los cotejos de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana (es decir la segunda y la tercera división) ya no serán emitidos en vivo por TyC Sports a partir del 2026, por lo que escucharán nuevas propuestas en estos meses para determinar los pasos a seguir al respecto.

Por ahora, esto no aplica para la Copa Argentina, que continuaría al mando del canal deportivo de cable del Grupo Clarín. Si bien la novedad es muy reciente, no se descarta nada: que el Ascenso siga por la TV paga, que vaya por alguna señal de aire o que directamente la Asociación del Fútbol Argentino cree su propio medio.

El comunicado de la AFA para anunciar que termina el contrato con Torneos y Competencias para la televisación de los partidos del Ascenso

La Asociación del Futbol Argentino informa que con la disputa del último partido de la temporada 2025 de las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. con fecha 31 de marzo de 2016 y su modificatoria de fecha 6 de junio de 2019 relativo a la televisación de los torneos mencionados.

En virtud de ello, luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todos aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas. La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales.

