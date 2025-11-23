Insólito: tras lapidarlo en ESPN, Ruggeri se abrazó con Chiqui Tapia por Lanús campeón

Papelón: tras desestabilizarlo en ESPN, Ruggeri se abrazó con Chiqui Tapia por Lanús campeón.

Oscar Ruggeri se abrazó con Claudio "Chiqui" Tapia, apenas consumado el título de Lanús en la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se consagró campeón frente a Atlético Mineiro de Brasil por penales, en Asunción del Paraguay, y se dio ese sorpresivo momento entre el exdefensor de la Selección Argentina y el presidente de la AFA.

La curiosidad es que el "Cabezón" se cansó de lapidar al titular de la Asociación del Fútbol Argentino, fundamentalmente a través de su participación en la televisión en ESPN F90. De hecho, muchos hinchas en las redes sociales comenzaron a calificar al ex Boca Juniors y River Plate como "panqueque". El exjugador fue invitado allí, entre otras cosas, por haber vestido la camiseta del "Granate". De hecho, se retiró en dicha institución de manera profesional en 1997.

Lanús campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Insólito: Ruggeri se abrazó con Chiqui Tapia, tras fulminarlo por ESPN en la televisión

Cuando Ruggeri destrozó a Chiqui Tapia en F90

La primera crítica fuerte del ex Boca y River contra el mandamás de la AFA fue en septiembre del 2021, cuando disparó en ESPN: “Nos tendrían que repartir plata, pero plata de verdad... Hay muchos del 78 y el 86 que no la están pasando bien". "Nos rompimos el culo para tener esa estrellita en la camiseta, ¡apóyennos como corresponde! Nos dan una plata todos los meses, una miseria. Dale, métanse las pilas. Ya lo saben”, insistió.

“Pusimos los huevos, el alma, la vida en la cancha. No teníamos familia, no sabíamos si nuestros pibes caminaban porque queríamos jugar el Mundial", disparó munición gruesa en aquella oportunidad. "Ahora dale, muevan el orto, porque lo merecemos y somos más que ustedes. Porque el día de mañana no están más y nosotros nosvamos a morir campeones del mundo. Y ojalá estos pibes el año que viene la levanten también”, amplió.

“Tapia, queremos un reconocimiento, que nos reconozcan como corresponde. No es fácil salir campeón del mundo. ¿Cuántos hay? ¿43? Bueno, tenelos bien. Todos tenemos que trabajar, ¿pero les parece que haya campeones del mundo que tengan que trabajar para llegar a fin de mes? Con lo que mueve el fútbol. Voy a estar así hasta que me muera. Nunca hicieron nada por nosotros, muy poquito”, agregó el campeón del mundo y bicampeón de América.

Sin ánimos de parar, el panelista de ESPN siguió apuntándole a "Chiqui" Tapia: “Te voy a reclamar todos los días hasta que te vayas, y cuando venga otro se lo voy a reclamar también. Mientras Dios me deje, se los voy a reclamar a todos los dirigentes. No sean ventajeros. Nos rompimos bien el culo para ser campeones del mundo”. Y cerró: “Somos una mierda en el fútbol. Cuando jugás, todo bien. Dejás de jugar y si no te fue bien no existís. Esto lo teníamos que haber hecho con Grondona. No existimos. Para la gente sí, la verdad que cada vez que voy por la calle nos saluda. Hasta chicos que no nacieron cuando estábamos nosotros, maravilloso”.

En otro caso, ya en julio del 2022, Ruggeri se descargó contra Tapia otra vez: "Me pongo loco cuando hay jugadores que por muchas necesidades tienen que hacer esto de desprenderse de una ropa o algo. Y tenemos que salir nosotros a ver si podemos hacer algo para ayudar. ¿Nuestros dirigentes qué mierda hacen? Cobran un montón de plata por esa estrella que vos le metiste acá. Entonces reconocenos. Por ahí te dicen '¿Qué querés? Saliste campeón del mundo'. Sí, quiero que me den". "Ahora voy a exigir yo, porque me rompí el culo. El predio se llama Grondona, no tenemos una foto que nos identifique cuando pasan los turistas, o un mural. Campeones del mundo en el 78 y en el 86, no hay una puta foto. Íbamos a jugar a todos lados y se llevaba la plata la AFA", lanzó el exdefensor.

El "Cabezón" agregó: "No nos daban un premio. 25 dólares por día de viático. Hoy nos depositan un viático que si lo llegan a ver muchachos... de verdad, es el hazmerreír de todo. Ni para la obra social nos alcanza. Con todo lo que hicimos... devuélvannos todo lo que nosotros dejamos en el camino como la familia o los amigos, para jugar con Argentina. Porque jugábamos con el corazón, no por plata". "No nos importaba nada, ni que hablar el premio que nos dieron. Yo les reclamo, téngannos bien, viejo. Chiqui Tapia como presidente, es tu obligación tenernos bien a los campeones del mundo. Pongan una oficina y empiecen a llamar a todos los del 78 y del 86 quién están mal y empiecen a ayudar a esa gente, no tirándole una limosna, ayudando como corresponde, nos estamos muriendo. A mí no me vengan después con un homenaje", concluyó en aquel entonces.