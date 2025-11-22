Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana: le ganó al Atletico Mineiro de Sampaoli

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer en los penales a Atlético Mineiro. El conjunto que dirige Mauricio Pellegrino le ganó al de Jorge Sampaoli y, de esta forma, sumó una nueva estrella histórica en su camiseta color Granate.

Ante un estadio lleno de hinchas del conjunto del Conurbano bonaerense, Lanús se quedó con el título con un gran Losada como el jugador destacado. En los penales, el arquero Nahuel Losada se lució conteniendole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta.

En cambio, para Atlético Mineiro, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander. Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino conquistó la segunda Copa Sudamericana de su historia, tras la ganada en 2013 ante Ponte Preta de Brasil.

El camino de Lanús al título



El camino de Lanús en la Copa Sudamericana 2025 fue notable y lo consolidó como finalista del torneo. El equipo argentino inició su participación en el Grupo G, donde demostró una gran solidez al finalizar en la primera posición de forma invicta tras sumar 3 victorias y 3 empates ante rivales como Vasco da Gama y FBC Melgar. En las etapas eliminatorias, superó en Octavos de Final a Central Córdoba en una ajustada serie que se definió por penales.

Posteriormente, en Cuartos de Final, eliminó al brasileño Fluminense con un marcador global de 2-1, y en las Semifinales, aseguró su cupo en la final tras vencer a la Universidad de Chile (3-2 global), destacando su capacidad para resolver los partidos de vuelta en casa.