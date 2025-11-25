Los Pumas sufren por Mallía: el enojo con el inglés que le provocó una grave lesión

Preocupación Los Pumas por Juan Cruz Mallía y enojo con el inglés que le provocó una grave lesión, en la derrota 27-23 en Twickenham.

Los Pumas finalizaron el 2025 dejando una buena imagen pese a la derrota con Inglaterra, pero la frustración fue mayor por lo que sucedió con Juan Cruz Mallía. El fullback sufrió una lesión grave en la rodilla y en el seleccionado argentino de rugby existe enojo hacia Tom Curry, el forward que le produjo el problema al cordobés luego de un tackle a destiempo.

Este lunes 24 de noviembre, la Unión Argentina de Rugby (UAR) informó, a través de redes sociales, que el polifuncional jugador padeció una lesión post-traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Aunque el comunicado no aclaró cuánto tiempo estará tiempo fuera de las canchas, se especula que la recueración de "Juanchi" podría demorar entre tres y cuatro meses.

La jugada se produjo a los 74 minutos, cuando Argentina perdía 27-16 en Twickenham. Después de recibir un pase de Agustín "Tutín" Moyano a pocos metros de las 22 yardas, Mallía tomó carrera, dejó caer la pelota y sacó el kick. Sin embargo, un par de segundos después, Curry lo impactó con un fuerte tackle, generando una acción peligrosa que tuvo como consecuencia la lesión del argentino, pero ni siquiera una sanción para el tercera línea de Inglaterra.

El enojo de Los Pumas con Curry por la lesión de Mallía

Minutos después de la derrota por 27-23, el entrenador Felipe Contepomi se acercó a la conferencia de prensa y criticó la actitud que tuvo Curry en la cancha. “¿Un poco tarde? Bueno, hace dos semanas decidieron que se consideraría la sanción por las consecuencias, así que si ese es el criterio, no entiendo que tengamos que jugar el resto del partido con 14 jugadores después de un tackle ‘un poco tarde’ como lo describís. Yo lo llamaría imprudente...”, expresó el entrenador, visiblemente enojado ante una consulta de un periodista inglés.

Luego, Felipe contó el cruce que tuvo con Curry antes de irse a los evstuarios: "Estaba ahí parado y él entró y fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, y le dijimos que no porque estábamos molestos. Fue imprudente y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es parte del rugby, pero si no nos cuidamos, podría ser peligroso. Me dijo: ‘Vete a la mierda’ y me empujó así. Quizás sea así, no lo conozco”.

Además, Contepomi reveló que el jugador de Sale hasta intentó intimidarlo: “No fue sólo el tackle de Curry, porque probablemente es parte de su naturaleza intimidar a la gente; entró al túnel y me dio un empujón en el pecho y un cachetazo”, criticó el entrenador. “Tal vez sea parte de su naturaleza, no lo sé, pero esos son los muchachos a quienes estamos recompensando y elogiando; tal vez ahí es donde quieren que vaya el rugby”.

