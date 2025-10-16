Los Pumas no disputarán el Rugby Championship en 2026: qué torneo aparecerá

El Rugby Championship no se disputará en 2026 y Los Pumas jugarán un novedoso torneo con potencias de todo el mundo.

Después de varias semanas de especulación, la SANZAAR confirmó que el Rugby Championship no se disputará en 2026 y regresará recién en 2027 con un calendario especial debido a la realización del Mundial. Los Pumas, que ingresaron a esta competencia en 2012, jugarán otro torneo el año siguiente que involucrará más selecciones que las del hemisferio sur.

La Federación conformada por las uniones sudafricanas, neocelandezas, australianas y argentinas anunció este jueves 16 de octubre lo que se venía rumoreando cada vez más fuerte. Debido a la gira de enfrentamientos entre los Springbroks y los All Blacks, la edición 2026 se suspenderá y retornará en 2027, 2028 y 2029 con los cuatro participantes, pero en 2030 la competencia volverá a desaparecer de forma momentánea por otro cruce entre los sudafricanos y los "kiwis".

Qué torneo jugarán Los Pumas a partir del 2026

Sin el Championship, el rugby tendrá un flamante nuevo torneo: la Nations Cup. Organizado por la World Rugby, dicha competencia se llevará a cabo cada dos años que sean pares (2026, 2028, 2030), que no sea en temporadas con Mundiales y giras de los British & Irish Lions. Y tendrá a las potencias del hemisferio sur (Los Pumas, All Blacks, Springboks y Wallabies) contra las del norte (Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y Italia), más Fiji y Japón.

Según informó la casa madre del rugby mundial, la Nations Cup se jugará durante las ventanas de julio y noviembre con partidos entre países de una conferencia ante la otra. Un punto interesante es que la finalización del torneo se dará con cruces de reposicionamiento, a sede única, en la que se definirá también al campeón.

En el caso de Los Pumas, por ejemplo, disputarán tres partidos en la ventana de julio, que podrían ser los tres en territorio argentino. Según informaron medios ingleses, el seleccionado de "La Rosa" podría ser uno de esos tres cruces, mientras que en noviembre enfrentarían cuatro partidos, entre los cuales uno podría ser la visita a Irlanda en Dublín. Un calendario exigente y duro desde lo físico.

Sobre las modificaciones para los años venideros, el jefe de SANZAAR, Brenan Morris, expresó: “Se centra en llevar a los aficionados el más alto nivel de rugby y acción de clase mundial. “Después de escuchar a los fanáticos, a las uniones y a los medios, hemos diseñado un calendario audaz y dinámico, que ofrecerá experiencias inolvidables cada año”, completó.

El calendario de Los Pumas en los próximos años

2026

No habrá Rugby Championship.

Los Pumas jugarían partidos ante Australia y Sudáfrica.

Comienza la Nations Cup.

2027

Regresa el Rugby Championship.

Mundial de Australia.

2028

Rugby Championship

Nations Cup.

2029

Rugby Championship.

Ventanas de julio y noviembre.

2030

No habrá Rugby Championship.

Nations Cup.

Lo que les queda a Los Pumas en 2025

La ventana de noviembre

Los Pumas vs. Gales: 9 de noviembre (Cardiff, Gales).

Los Pumas vs. Escocia: 16 de noviembre (Edimburgo, Escocia).

Los Pumas vs. Inglaterra: 23 de noviembre (Londres, Inglaterra).

