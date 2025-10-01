Los Pumas, atentos: World Rugby anunció nuevas reglas para el descanso de jugadores

World Rugby anunció nuevas reglas para el descanso de jugadores tras recomendaciones de represntantes de jugadores.

El rugby viene teniendo cambios constantes en el juego que afectan en su desarrollo y, ante el alto impacto físico, World Rugby anunció nuevas reglas dedicadas de forma especial hacia jugadores, tanto a nivel masculino como también en la disciplina femenina. Luego de pautas aconsejadas por expertos que representan a los jugadores de rugby, la entidad tomó nota y, tras un extenso análisis, confirmó una serie de medidas que están avaladas científicamente para aliviar las cargas de rugbiers, bridarles mayor bienestar y reducir lesiones y conmociones cerebrales.

Incluso, según informó la casa madre del rugby mundial en su página oficial, dichas reglas ofrecerán de apoyo cuando una unión o feredación local no se sume al acuerdo para atenuar dicha carga y cansancio de los jugadores.

Cuáles son las nuevas reglas anunciadas por World Rugby

Jugar un máximo de 30 partidos en una sola temporada o seis semanas consecutivas de partidos.

en una sola temporada o seis semanas consecutivas de partidos. Tener cinco semanas de descanso fuera de temporada.

fuera de temporada. Tener derecho a períodos mínimos de descanso si son seleccionados para partidos internacionales de al menos una semana.

si son seleccionados para partidos internacionales de al menos una semana. A lo largo del año, tener doce semanas de tiempo sin contacto.

Para justificar la llegada de las nuevas pautas, World Rugby explicó junto al informe: "El bienestar del jugador es fundamental en todo lo que hace el rugby como deporte, y World Rugby estableció la aprobación de estas nuevas directrices como condición para la aprobación del nuevo Nations Championship, que ahora podrá comenzar en 2026", anunció el ente que regula el rugby a nivel mundial".

El Presidente de World Rugby, Dr. Brett Robinson, expresó al respecto: “Estas directrices son el resultado de una intensa negociación durante muchos años. Quiero felicitar a todos los involucrados por haber logrado este acuerdo. Al igual que con todas las políticas de World Rugby, estas directrices se basan en los últimos avances científicos y la opinión de expertos".

Además, Robinson envió un mensaje contundente sobre la medida: "Esperamos que, con el tiempo, las uniones y las competiciones lleguen a acuerdos locales que mejor se adapten a las circunstancias individuales de los jugadores. Mientras tanto, estas directrices proporcionan un sólido respaldo. A medida que nuestro deporte crece, los jugadores pueden estar seguros de contar con el apoyo de sus clubes, uniones y, en la cima del rugby, de World Rugby".

Las últimas reglas que había anunciado World Rugby en 2025 para el juego

Reducción en el tiempo para patear una conversión : los intentos de conversión se limitarán a un máximo de 60 segundos, alineándose con los intentos de penales a los postes, acelerando el ritmo del partido.

: los intentos de conversión se limitarán a un máximo de 60 segundos, alineándose con los intentos de penales a los postes, acelerando el ritmo del partido. Límite de 30 segundos para scrums y lineouts que deben formarse dentro de los 30 segundos, tiempo gestionado por el referí.

que deben formarse dentro de los 30 segundos, tiempo gestionado por el referí. Mark en los 22 metros : jugadores pueden pedir mark dentro de sus 22 metros desde un reinicio, alentando a que se disputen más reinicios.

: jugadores pueden pedir mark dentro de sus 22 metros desde un reinicio, alentando a que se disputen más reinicios. Una sola detención para el maul : el balón debe jugarse después de una detención del maul, mejorando el flujo del partido.

: el balón debe jugarse después de una detención del maul, mejorando el flujo del partido. Lineouts no disputados : el juego continuará en un lineout que no haya sido disputado aún si el balón no es lanzado derecho, reduciendo paradas innecesarias.

: el juego continuará en un lineout que no haya sido disputado aún si el balón no es lanzado derecho, reduciendo paradas innecesarias. Protección del medioscrum: mejora en la protección del medioscrum en scrums, rucks y mauls, alentando un juego más fluido.

Además, el ente manifestó en su pagína oficial de redes sociales que el "Consejo Ejecutivo de World Rugby ha respaldado inequívocamente el programa, observando una aprobación generalizada por parte de jugadores, entrenadores, referís y aficionados por igual". Incluso, aclararon que, por estadísticas, también se obtuvieron impactos positivos alineados al objetivo. Los resultados principales incluyen:

Aumento del tiempo de balón en juego : aumentó en más de dos minutos y 30 segundos, alcanzando más de 33 minutos por partido.

: aumentó en más de dos minutos y 30 segundos, alcanzando más de 33 minutos por partido. Reducción del tiempo total de un partido : se redujo entre tres y cinco minutos debido a menos interrupciones.

: se redujo entre tres y cinco minutos debido a menos interrupciones. Mayor capacidad de disputa en los reinicios : un aumento del 45% en los reinicios disputables.

: un aumento del 45% en los reinicios disputables. Mauls más dinámicos : un aumento del 10% en la velocidad de la salida del balón, con mauls recortados en tres segundos.

: un aumento del 10% en la velocidad de la salida del balón, con mauls recortados en tres segundos. Menos infracciones en el line-out : el juego a partir de lanzamientos torcidos condujo a un mayor éxito en el line-out y en la capacidad de disputa.

: el juego a partir de lanzamientos torcidos condujo a un mayor éxito en el line-out y en la capacidad de disputa. Formaciones y kicks más rápidos: disminuyeron los tiempos de preparación del scrum y del line-out, y las conversiones son 15 segundos más rápidas.

Pero no quedaba ahí, ya que existen otros dos puntos importantes entre las modificaciones: uno tiene que ver con la regla de la tarjeta roja después de 20 minutos, algo que si bien en competiciones europeas no están de acuerdo, en World Rugby continuarán con la idea de implementarla globalmente. El otro aspecto es que el Comité Ejecutivo también aprobó actualizaciones al protocolo del Television Match Official (TMO), que permite a los referís detectar infracciones claras en las fases finales antes de marcar un gol.