Preocupación en Los Pumas por el segundo tiempo ante Sudáfrica: "Hace daño"

La feroz autocrítica de Los Pumas tras la caída frente a Sudáfrica.

Los Pumas se fueron con preocupación por el segundo tiempo muy negativo frente a Sudáfrica, en la derrota categórica por 67 a 30 que les quitó todas las chances que tenían de ser campeones del Rugby Championship 2025. La Selección Argentina, dirigida por Felipe Contepomi, tuvo una primera mitad en la que luchó mano a mano con Los Springboks, vigentes campeones del mundo, aunque en la complementaria se desmoronó todo y la diferencia en el resultado terminó siendo demasiado abultada.

En este sentido, quienes hicieron una fuerte autocrítica fueron nada menos que el entrenador y el capitán Julián Montoya. Tanto el head coach como quien porta el brazalete resaltaron que esto no puede volver a suceder en el alto rendimiento y dejaron en claro que habrá muchos errores para corregir en el futuro, de cara al último partido de este mismo torneo y también a los tres duelos restantes en la ventana de noviembre próximo.

El lamento de Los Pumas por la abultada derrota contra Sudáfrica en el Rugby Championship 2025: "Hay que estar a la altura"

Primero fue el turno de Montoya, quien disparó una vez consumada la caída como visitante en el Estadio Kings Park de Durban: "Esto nos hace daño. Fuimos capaces de conseguir 30 puntos y tuvimos nuestras opciones, pero les permitimos sumar demasiados puntos...". "Esto hace daño, vamos a tener que hablar de lo que pasó”, insistió el hooker de 31 años que se desempeña en Section Paloise de Francia.

Con bronca pero también con reconocimiento al gran nivel de Sudáfrica en la etapa final, Contepomi consideró desde Los Pumas que “tienen un equipo muy bueno, por algo son los campeones del mundo". Acerca de la labor propia en Durban, concluyó: "Nosotros vamos a tener que revisar lo que hicimos y tendremos que mejorar indudablemente. Uno quiere medirse contra estos equipos, pero bueno, después hay que estar a la altura...”. El próximo sábado 4 de octubre, ambos conjuntos volverán a verse las caras pero en Londres, la capital de Inglaterra.

La tabla de posiciones del Rugby Championship 2025

Sudáfrica 15 puntos. Nueva Zelanda 14 puntos. Australia 11 puntos. Argentina 9 puntos.

Los partidos de Los Pumas en el Rugby Championship

Argentina 24-41 Nueva Zelanda. Argentina 29-23 Nueva Zelanda. Australia 28-24 Argentina. Australia 26-28 Argentina. Sudáfrica 67-30 Argentina. Sudáfrica vs. Argentina el sábado 4 de octubre a las 10 horas de Argentina en Londres (Inglaterra).

La ventana de noviembre para Los Pumas