Los Pumas le ganaron a los All Blacks en un partido histórico

Histórico triunfo de Los Pumas contra los All Blacks

Los Pumas se quedaron con un triunfo histórico contra los All Blacks, este 23 de agosto, en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Durante la tarde del sábado, el seleccionado argentino de Rugby ganó por 29 a 23 con una espectacular reacción en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship, alcanzando así la primera victoria de la historia contra el equipo de Nueva Zelanda en territorio argentino. Sin dudas, un gran logro para seguir dejando alta la bandera nacional en el deporte.

Si bien es la cuarta vez que el combinado nacional vence al mencionado rival, es la primera como locales lo cual no es un detalle menor. Se trató de un encuentro por demás parejo por momentos, donde ambos estuvieron al frente en el marcador y tuvieron chances de quedarse con la victoria. Sin embargo, el dueño de casa no sólo pisó fuerte y se aseguró un resultado más que positivo de la mano de Felipe Contepomi en Liniers.

Los Pumas y un triunfo histórico contra los All Blacks en Argentina

Tomás Albornoz abrió la cuenta con el primer penal de la tarde (3-0) en Liniers y luego tuvo la oportunidad de aumentar por la misma vía, pero falló. El conjunto visitante llegó a la igualdad a los 11 minutos de la primera mitad pero, con el tiro de Juan Cruz Mallía a los palos, el seleccionado nacional volvió a ponerse por delante en el marcador.

Sin embargo, a los 20, fueron los All Blacks los que pasaron al frente con un try de Billy Proctor para el 8-6 y más tarde, Fletcher Newell aumentó para el 13-6. Antes de que terminen los 40 iniciales, los Pumas reaccionaron de la mano de Juan Martín González con un try y la conversión posterior de Santiago Carreras.

Los Pumas lograron un triunfo histórico contra los All Blacks en cancha de Vélez

En la segunda parte fue el combinado argentino el que sacó ventaja otra vez con dos penales de Carreras para ponerse 19-13 en el marcador. Gonzalo García convirtió otro try para el 23-13 y Nueva Zelanda se acercó con Samisoni Taukei'aho dejando rivales en el camino y luego con el penal de Damien McKenzie a los palos para el 26-20. Los visitantes se quedaron con uno menos tras la salida de Seevu Reece y Carreras volvió a anotar para el 29-20. Sobre el final, otra vez McKenzie anotó un penal dejando cifras definitivas para este duelo histórico en el que los de Contepomi no sólo ganaron, sino que además rompieron un récord en nuestro suelo.

