Crisis en el Rugby: Irlanda se bajó del Circuito Mundial y Los Pumas tienen otra advertencia

La crisis en el rugby golpea a Irlanda: el "Trébol" se bajó del Circuito Mundial de Seven tras los cambios anunciados por World Rugby.

El rugby Seven está atravesando una etapa de crisis que tiene consecuencias directas en los países más tradicionales del deporte. Luego de que World Rugby anunciara cambios para la siguiente edición del Circuito Mundial, Irlanda, seleccionado histórico y que finalizó segundo durante la última fase regular, comunicó que anulará su programa del seven masculino y no competirá más en el torneo anual.

La Unión Irlandesa de Rugby Football (IRFU) señaló que la medida se debe, principalmente, por los problemas económicos que viene teniendo la federación para sostener la estructura, ya que, solo en la temporada 2023/24, tuvieron un déficit de 18 millones de euros. Además, explicaron que la conclusión a la que llegaron los directivos irlandeses es que la competencia de seven no está contribuyendo como desarrollo final para la estructura de XV y, a partir de ahora, el plan será centrarse en nuevas iniciativas con un plan estrategico.

Más allá de los inconvenientes financieros que atraviesa la unión del "Trébol", los cambios que introdujo World Rugby tampoco ayudaron a motivar a cada uno de los países. Hace dos años, la casa madre del rugby había anunciado una final única después de la fase regular entre los 8 mejores, cambio que no tuvo un impacto positivo y que, para la próxima temporada, ya no existira más y volverá todo al viejo modelo.

Los cambios de World Rugby para el Circuito de Seven 2025/2026

Pero la salida de los irlandeses también tiene otros atenuantes y tiene que ver por cómo se disputará el Circuito de Seven 2025/2026. World Rugby, en la búsqueda de recortar gastos, modificará el Circuito y quedará conformado en tres categorías distintas: la primera tendrá dos partes, con una fase regular de seis torneos, con los 8 países que clasificaron a la Gran Final de Los Ángeles: Argentina, Fiji, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Francia, Gran Bretaña y Australia.

Con este sistema, habrá 4 equipos menos que en los dos años anteriores y 8 menos que en 2023. Ya en la segunda etapa, el Circuito sumará otros 4 países provenientes de la Segunda División, competencia que tendrá tres certámenes más yel campeón de la temporada se determinará a través de la suma de puntos. Una de las diferencias es que los equipos de primera disputarán dos torneos más, ya que el calendario pasará a tener nueve en total.

El torneo de segunda división contará con 6 países, con tres fases clasificatorias. Los cuatro primeros pasarán a las tres etapas definitorias y se clasificarán a los del grupo de elite, que conforma Argentina. Hasta el momento, los cuatro equipos de esta categoría son los que jugaron el repechaje en Los Ángeles: Estados Unidos, Uruguay, Alemania y Kenia, a falta de los dos que faltan sumarse de un torneo único de tercera división.

Los constantes cambios de World Rugby en la organización de los torneos tienen una consecuencia directa en el desarrollo de la uniones. Particularmente en Los Pumas 7's, estas modificaciones llegan en el mejor momento de su historia, cuando logró establecerse como una potencia del Seven y con una estructura fuerte de cara al futuro.

Además, cabe recordar que, en enero pasado, World Rugby había anunciado que el Mundial de la disciplina no se disputará más para "reducir costos" y para potenciar la importancia de los Juegos Olímpicos como principal cita" del formato de juego. Más allá de las decisiones y cambios, Argentina cuenta con las herramientas y el plan para continuar apostadon por su desarrollo en el rugby Seven.