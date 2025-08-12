El coach de All Blacks envió un fuerte aviso sobre Los Pumas por Rugby Championship

Los Pumas: el coach de All Blacks anlizó el debut en el Rugby Championship con una contundente definición sobre el equipo argentino.

A cinco días de enfrentar a Los Pumas en el Rugby Championship 2025, el coach de Nueva Zelanda, Scott Robertson, dejó un contundente aviso sobre lo que significa el equipo de Felipe Contepomi. El conjunto oceánico, que tendrá varias bajas en Córdoba, valoró el rival que tendrá en el estadio Mario Alberto Kempes.

El entrenador de los All Blacks sabe que no será sencillo el debut, en lo que será la última edición del Rugby Championship. Las últimas experiencias, en 2024, con una derrota y una victoria ante los argentinos en su país, hizo que los próximos duelos sean tomados para los "kiwis" con sumo cuidado y máximo respeto. "Disfrutamos mucho verlos jugar en los mejores equipos de Europa, en donde jugaron partidos muy importantes. Es lindo verlos después de tanto tiempo", comenzó diciendo Robertson, en díalogo con Equipo Scum de ESPN, sobre el equipo "Albiceleste".

A pesar de las derrotas que sufrió Argentina en la última ventana de julio ante Inglaterra, el coach neozelandés elogió el nivel que tuvieron Los Pumas en Wellington, cuando los argentinos vencieron en el primer partido de la gira en 2024. "Crean muchas oportunidades. Son un equipo con mucha experiencia. Muchos de ellos juegan en Europa, están bien entrenados y juegan con pasión", expresó.

En el mismo sentido, el multicampeón con Crusaders detalló las virtudes de los dirigidos por Contepomi: "Tienen velocidad para definir, por lo que son peligrosos. Es rugby de alto nivel y, entre los ocho mejores, cualquiera puede ganar a cualquiera en una noche. Hay que dar lo mejor de uno mismo en cada partido". "Lo conocemos muy bien. Cuando Pablo respira profundo, comienza el partido. Sabemos de su pasión, lo fuertes que son y los argentinos, en un buen día, son muy creativos. Sabemos, también, lo que significa que los All Blacks vengan aquí", cerró el entrenador de 50 años, que el miércoles confirmará el XV titular.

El probable equipo de All Blacks vs. Los Pumas

Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett, Fabian Holland, Tupoi Vaa´i; Ardie Savea, Wallace Sititi; Cortez Ratima, Beauden Barrett, Jordie Barrett, Billy Proctor, Rieko Ioane. Sevu Reece y Will Jordan.

Los regresos que tendrán Los Pumas vs. All Blacks

Las buenas novedades que tendrá Argentina para la serie de dos encuentros ante NUeva Zelanda son los retornos de jugadores clave: Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo y Mateo Carreras, que se perdieron los duelos frente a "La Rosa", están en la lista y todo indica que estarán desde el inico ante Nueva Zelanda en cancha de Vélez Sarsfield.

Además, Bautista Delguy, Franco Molina e Ignacio Ruiz también fueron convocados por primera vez en el año y serán opciones interesantes para ambos choques. Además, Gerónimo Prisciantelli tendrá la opción de debutar como apertura, y se mantienen, al igual que la última convocatoria, el hooker Bautista Bernasconi, Elizalde, y los medio-scrums Agustín Moyano y Simón Benítez Cruz.

El plantel de Los Pumas para los partidos ante All Blacks por el Rugby Championship

Forwards: Bautista Bernasconi, Francisco Coria Marchetti, Nicolás D’Amorim, Pedro Delgado, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli.