Los Pumas vs. Australia: la tremenda definición de un referente que marca el presente del equipo

Los Pumas y el cambio de mentalidad: uno de los referentes definió el momento que atraviesa el seleccionado desde la llegada de Contepomi.

Los Pumas dieron un salto de calidad desde la llegada de Felipe Contepomi y, además de ganarse el respeto internacional, en la interna del plantel se observa una seguridad pocas veces vista. En ese sentido, Marcos Kremer, figura clave del seleccionado y que cumplirá 76 Test Matches, dejó una contundente definición sobre el equipo, que refleja el presente y cómo cambió la mentalidad.

En una entrevista con ESPN desde Townsville, a dos días de enfrentar a Australia por la tercera jornada del Rugby Championship, el tercera línea reconoció el gran momento que atraviesa el plantel. "El proceso me parece excelente. Me parece un proceso increíble. Creo que el staff está muy capacitado. Están en todos los detalles que pueden llegar a estar y con eso estoy muy feliz", comenzó diciendo el entrerriano.

El gran Rugby Championship 2024, con victorias frente a las tres potencias del sur, fue un aviso que algo había cambiado en el conjunto nacional y que se ratificó en este 2025, con el triunfo histórico ante All Blacks de local. Además de enaltecer el proceso, Kremer expresó: "Yo creo que tuvimos grandes momentos. Y se lo vive muy fuerte. Creo que eso también se va a demostrar el fin de semana. Y por ahí esta charla, si la tenemos, no sé, a fin del torneo, te puedo dar una respuesta más concreta, pero yo creo que siempre el nivel que estoy viviendo año tras año en los Pumas va aumentando".

Kremer, pieza indispensable entre los forwards para el seleccionado argentino.

Sin embargo, el jugador que debutó en 2016 y ya disputó dos Mundiales, remarcó lo que siente sobre este equipo de Los Pumas: "Sin dudas es el mejor equipo donde estuve, pero capaz terminamos el torneo y estamos más arriba todavía, o el año que viene, o yo creo que cada año vamos dando un paso arriba, y eso habla del proceso, como volvemos al principio. Entonces, creo que desde que yo arranqué, cada entrenador, cada proceso dio su grano de arena para que individualmente o colectivamente como equipo todo fuese creciendo y elevando el nivel".

Sobre los motivos por los que piensa que este es el mejor equipo de Los Pumas que integró, Kremer remarcó al "gran grupo" y agregó: "Todos buscamos superarnos y ayudarnos a ser mejor, eso es increíble. Cuando vos tenés gente que te exige pero que a la vez te quiere ayudar a ser mejor y que vos haces lo mismo con ellos, a mí me encanta. Después la diferencia de edad también: jugadores con mucha experiencia, y jugadores que por ahí son un poco más chicos, pero creo que en el nivel de mentalidad y en lo que queremos estamos todos bastante parecidos".

El jugador, formado en Club Salto Grande y Los Espinillos de Concordia, volverá a la titularidad este sábado ante los Wallabies, luego de haber sido suplente ante Nueva Zelanda en el estadio de Vélez Sarsfield. Lejos de mostrarse instatisfecho por haber salido del equipo, el exjugador Stade de France dejó en manifiesto su rol en el plantel: "Siempre el equipo es lo más importante. Eso yo lo tengo más que claro y nunca voy a poner mi persona sobre el equipo. Entonces, como siempre se los digo, desde donde yo pueda aportar, son ellos los que toman la decisión. Donde yo tenga mi lugar lo voy a dar al mil por ciento y voy a intentar marcar la diferencia, voy a intentar hacer lo mejor que puedo hacer desde donde me toque".

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

