Contepomi confirmó la lista de Los Pumas para visitar a Australia en Rugby Championship

Los Pumas: Contepomi confirmó el plantel que enfrentará los dos partidos ante Australia por el Rugby Championship.

Después de la histórica victoria como local ante los All Blacks, Los Pumas visitarán a Australia en el Rugby Championship y Felipe Contepomi entregó una lista de 32 jugadores que estarán disponibles para los dos Test Matches en condición de visitante.

Entre las mayores y gratas sorpresas, aparece la convocatoria de Tomás Rapetti, el pilar que se lució en el Mundial M20 con Los Pumitas y que podría hacer su debut con el seleccionado mayor argentino.

Además, volvieron a ser citados por el cocah tras una breve ausencia Ignacio Calles y Nicolás Roger, mientras Tomás Albornoz será el gran ausente tras haber sufrido una luxación traumática en la mano izquierda, durante el último partido ante Nueva Zelanda.

Otro que ya no estará de forma definitiva es Nahuel Tetaz Chaparro, el pilar que, tras el encuentro frente a los oceánicos del pasado fin de semana, anunció su retiro de Los Pumas.

Entre las opciones de ldierazgo se encuentran los habituales Julián Montoya (capitán), Marcos Kremer, Pablo Matera y Guido Petti, jugadores que fueron clave para la victoria en Vélez y todo indica que volverán a estar desde el inicio ante los Wallabies.

En la posición de backs, Contepomo convocó a los indispensables del equipo, como Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía, que se suman a los veloces y elusivos en las puntas Bautista Delguy e Ignacio Mendy.

El coach optó por llevar llevar 17 forwards y 15 backs para los dos choques ante los oceánicos que, en caso de darse con victorias, pdorían ser determinantes para la lucha por el título, condición que nunca logró Argentina desde que ingresó a la competencia en 2012.

Argentina se enfrentará contra Australia primero el sábado 6 de septiembre, en Townsville, mientras que el segundo partido será el sábado 13, en Sydney, ambos duelos durante la madrugada argentina.

Después de estos partidos, Argentina Los Pumas cerrará su calendario en el torneo con otros dos partidos frente a Sudáfrica: el primero será el 27 de septiembre, en Durban, y el siguiente el 4 de octubre, en Londres.

El plantel de Los Pumas para visitar a Asutralia, por Rugby Championship

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

Ventana de noviembre