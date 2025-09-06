Los Pumas cayeron ante Australia con fallos polémicos y Contepomi manifestó su bronca

Los Pumas: Contepomi manifestó su enojo con el árbitro sobre una situación particular ante Australia.

Los Pumas cayeron 28-24 frente a Australia sobre el final del partido del Rugby Championship y el árbitro quedó en el centro de la polémica. A pesar de reconocer los errores del equipo, el entrenador argentino, Felipe Contepomi, se refirió al desempeño del juez y mostró su descontento con una decisión particular.

El 21-7 con el que los argentinos se fueron al entretiempo fue un resumen exacto del gran rendimiento de los primeros 40 minutos. Sin embargo, todo cambió en la segunda etapa, con errores de todo tipo, en decisiones y ejecuciones, y los Wallabies se llevaron el triunfo en Townsville. Pero hubo, también en en el complemento, un protagonismo inesperado del neozelandés Paul Williams con sus determinaciones y Contepomi lo remarcó en su análisis.

Más allá de varios cobros polémicos, con penales y ventajas para los australianos que llamaron la atención, Felipe nombró una situación que se dio por un jugador que sufrió un golpe. “Franco Molina está bien del HIA (Protocolo de Evaluación de Lesiones en la Cabeza). Me sorprendió que no frenaran el partido por un HIA. No sé a dónde vamos con estas cosas", comenzó diciendo el Coach.

El "Lungo" Molina sufrió un fuerte golpe en la cabeza en la primera parte cuando intentó tacklear a Tom Hooper y, si bien estuvo tendido, se recuperó. Pero el árbitro tardó casi cuatro minutos en frenar el juego para activar el protocolo de conmoción y eso perjudicó a Argentina. "Acá hubo un HIA y no se frenó, tuvimos que jugar con 14. Es raro. Pido clarificación porque tuvo que salir por un HIA. Todos vimos que fue a tacklear, quedó abajo, tendrían que haber parado el partido por eso. Es algo que no sé, no sé adónde vamos”, remarcó Contepomi.

Aunque Molina pasó el protocolo, finalmente debió dejar su lugar en el segundo tiempo, cuando Australia fue una tromba y el conjunto nacional no supo defender la ventaja. Más allá de esa situación, Contepomi no puso excusas sobre el resultado: “Felicito a Australia, se lo merecieron. Tuvieron una buena mentalidad. Nosotros hicimos algunas cosas buenas, pero otras no. Tenemos que aprender rápido. Cometimos muchos errores individuales, especialmente en el segundo tiempo, que nos costaron muy caro".

“Les dimos penales fáciles. Pasamos a ganar con un minuto por jugar y no agarramos la salida, cometimos un penal a 22 metros, después hicimos dos penales más a cinco metros. Contra un equipo de esta calidad, es un montón”, finalizó el entrenador, que hizo hincapié en la gran merma que tuvo su equipo en el parte final del partido.

Ahora Los Pumas tendrán día libre este domingo y regresarán a los entrenamientos el lunes, cuando comiencen a preparar el segundo Test Match ante Australia, que se disputará el sábado 13 de septiembre en Sidney. El partido será clave para Argentina, teniendo en cuenta el ranking de cara al sorteo del Mundial 2027.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre