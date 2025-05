La reacción viral de Pachu en Telefe a micrófono abierto, tras el gol de Concha a River

Pachu Peña no pudo aguantar la risa tras el gol de Concha a River.

Pachu Peña no pudo aguantar la risa tras el gol de Jairo Concha durante la transmisión en vivo del partido entre River Plate y Universitario de Perú, en el streaming de Telefe. El humorista de 62 años trabajó allí en el último encuentro del Grupo B de la Copa Libertadores 2025, que culminó 1-1, con ambos equipos clasificados a los octavos de final del máximo torneo continental.

El apellido del mediocampista peruano fue el detonante del divertido momento que se vivió a micrófono abierto, en el estudio mencionado canal de televisión. Apenas el relator detalló que el tanto del empate lo había anotado justamente el volante, el histórico compañero de Pablo Granados con Marcelo Tinelli estalló e hizo reír también a sus dos colegas al aire.

Pachu Peña no aguantó la risa en Telefe, tras el gol de Concha a River: "Tóquensela"

"¡Golazo de Concha!", fue la primera reacción del hincha de Newell´s apenas consumado el grito visitante del 1-1. Al instante, comentó que "fue un Conchazo en serio" y sostuvo que el entrenador Jorge Fossati les dijo a sus jugadores "tóquensela a Concha". Mientras los tres se reían, fue tal el silencio que ninguno pudo seguir hablando. "¡Sacanos de acá!", le pidió Pachu a la producción, que estaba detrás de las cámaras.

Jairo Concha anotó el 1-1 de Universitario vs. River.

Instantes más tarde, durante el descanso, Peña lanzó en la emisión que salió solamente para la Argentina: "Esperemos que en el segundo tiempo haya más goles y que River gane, con todo el respeto que le tengo a la gente de Perú, donde tengo muchos amigos...". Por último, entre risas también, reflexionó: "Y hay que ver si vemos un Concha más tirado a la izquierda o a la derecha...". Luego de no haber podido terminar la frase porque se tentó, su compañera acotó: "No, así no se puede... Yo pido que nos saquen del aire directamente, ¿no?".

Así terminó River en su grupo de la Copa Libertadores

River 12 puntos y +6 de diferencia de gol en 6 partidos jugados. Universitario 8 puntos y 0 de score en 6 partidos jugados. Independiente del Valle 8 puntos y -3 en 6 partidos jugados. Barcelona 4 puntos y -3 en 6 partidos jugados.

¿Cuántos equipos clasifican en la Copa Libertadores?

Los dos primeros de cada uno de los ocho grupos irán directamente a los octavos de final, mientras que los ocho que culminen terceros bajarán a la Sudamericana para medirse, en los 16avos de final de ese certamen, con los segundos de cada zona de dicho torneo.