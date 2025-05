Una figura de Telefe habló de su regreso a la pantalla.

Un importante ícono de la televisión se refirió a su regreso a la pantalla después de tiempo alejado y dio a conocer que antes de fin de año podría volver. Se trata del conductor Andy Kusnetzoff, presentador del clásico de los sábados por la noche en Telefe, Podemos Hablar.

El programa se basa en entrevistas dinámicas a diferentes personalidades del espectáculo, la cultura y el deporte, en relación a la vida íntima de cada uno. Dada esa premisa, el ciclo de Kusnetzoff siempre funcionó muy bien en materia de rating, debido a que las figuras que acudían como invitadas solían contar aspectos de su privacidad que no revelaban en otros lugares.

Kusnetzoff se refirió en una reciente entrevista con LAM a su regreso a Telefe y soltó: "Puede ser que vuelva antes de fin de año. Estamos hablando, vamos a ver. Nunca me quedé tanto en un lugar cómodo. Yo voy y vengo. Si vos no desgastás un formato, siempre podés volver". Para cerrar, el presentador reflexionó: "Una buena historia siempre se puede hacer, no necesariamente con famosos, sino con buenos invitados que tengan algo para contar".

La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el regreso de Mario Pergolini a la TV

"Me encanta, imagínate que Mario hace mucho que no lo vemos en televisión. Para mí es como mi familia de origen", sostuvo Kusnetzoff sobre el desembarco de su excompañero de CQC en la pantalla de El Trece. Y cerró: "Estamos tan acostumbrados a hablar de la crisis de la tele, a tirar mierda, pero esto es otra cosa. Me parece una buena noticia. No está muerta, como tampoco lo está la radio. Hay distintos formatos, y si el contenido es bueno, la gente lo ve. Antes se veía igual aunque no fuera bueno, pero ahora tenés que ir especialmente a verlo, es más difícil".

Andy Kusnetzoff

Las duras declaraciones de Daniel Gómez Rinaldi sobre Andy Kusnetzoff

"Es un pelotudo. Siempre creyó ser Pergolini y no quedaste en nada, Andy. Vos hacías cosas peores que el chico que te fue a hacer la nota, con tres pelotu… que te dictaban las preguntas para ser gracioso cuando estabas en Caiga Quien Caiga. Pobre, tiene memoria selectiva y no recuerda lo que hizo… Me molesta que cualquier famoso no le dé una nota a un cronista. ¡Ni paró!", comentó Gómez Rinaldi después de que Kusnetzoff se quejara por que lo esperaron en un móvil con la cámara prendida.

Al respecto, Andy aclaró: "Lo único que dije fue que no me gusta que me esperen con la cámara prendida. Puede ser que uno tenga mejores días o peores”. Y agregó: “Correctamente le dije: ‘Yo no estoy, primero de mayo, me voy’. Hay veces que estás para hablar y otras que no”.

El contundente descargo de Carmen Barbieri contra El Trece

La capocómica condujo diurante años su ciclo mañanísima en el canal del Grupo Clarín y hace meses fue despedida, según ella, de manera desprolija. En el estreno de su ciclo en El Nueve, la diva soltó: "A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó El Zorro con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos".