El inesperado cruce entre Luciano Pereyra y Andy Kusnetzoff en pleno vivo: "Te aclaro"

Qué pasó entre Luciano Pereyra y Andy Kusnetzoff en Perros de la calle.

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina y comenzó el 2025 con muchas actividades, entre ellas, su show en el Festival Nacional de Música Popular de Baradero y el lanzamiento del tema Ahora Resulta con Emanero. Sin embargo, fue tendencia en los últimos días por una situación ajena a sus compromisos, ya que fue entrevistado por Andy Kusnetzoff en Perros de la calle y tuvo un inesperado cruce con el conductor en pleno vivo.

En la jornada del viernes 7 de marzo, Luciano Pereyra visitó el programa Perros de la calle de Andy Kusnetzoff para hablar de su actualidad artística. Además de eso, tanto el cantante como el conductor se conocen desde hace muchos años, por lo que la entrevista tuvo un tono descontracturado. Sin embargo, ambos tuvieron un cruce en vivo: Pereyra le recriminó una situación en la cara y hubo un momento de tensión.

"Yo siempre cuando tu producción me dice 'che Lucho tenemos esto, ¿te prendés?' Pero yo te invito a un concierto y no venís. Y eso que hago conciertos y nos conocemos hace más de veinte años", lanzó el músico. "Me caes muy bien, no te conozco tanto musicalmente. Del folklore solo escuché a Mercedes Sosa. En esa parte me debo", respondió Andy.

"Pero siento que todas las veces que me invitaste fue 'che Andy, ¿vas a venir?' Estando acá... Si vos me invitás en lo personal fuera del aire, ahí voy a estar", sumó el conductor. Por su parte, Luciano Pereyra expuso que independientemente que la invitación a sus shows fue en vivo "yo estoy hablando con tu persona, más allá de que esto sea un trabajo". Y agregó para concluir la discusión: "Igual te aclaro que no es que me molesta que no hayas venido, era una inquietud".

Abel Pintos les dio a los fanáticos del folklore la noticia más esperada: "Nos vemos"

Abel Pintos sorprendió a sus seguidores de Instagram al darles una noticia que muchos de ellos esperaban, en relación a un reciente recital que el músico dará en el final de su gira de verano. El intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil alertó a sus fans sobre lo que hará en los próximos días en un escenario.

El músico, quien comenzó su carrera en el folklore tradicional argentino y en los últimos años se pasó al pop/rock, les contó a sus admiradores cuán contento está por un inminente show con entradas agotadas. Aun así, les dio esperanza al revelar un dato sobre la próxima función que tendrá por delante. "Estoy en el camarín del Convenciones de Gala, en Resistencia (Chaco). Esta noche y mañana hacemos concierto acá, para esta noche las entradas están agotadas", comenzó.

"Pero para mañana quedan las últimas localidades y las consiguen en el link que les dejo. Les mando un abrazo grande, nos vemos. Nos vemos en la música", cerró con su frase muletilla para terminar sus anuncios de redes sociales. De ese modo, los fans del cantante se enteraron de que aún estaban a tiempo de poder ver a su ídolo en vivo, en el inminente concierto que dará en el mencionado recinto chaqueño.