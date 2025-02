Se cayó WhatsApp: la razón por la que no podés mandar ni recibir mensajes.

WhatsApp se cayó en varios dispositivos móviles. La aplicación de mensajería instantánea de Meta, de Mark Zuckerberg, reportó errores en las últimas horas alrededor de todo el mundo. Si te está costando recibir o enviar mensajes, no te preocupes: probablemente no sean ni tu Internet ni tu celular, sino un problema global dentro de la aplicación.

Según Downdetector, varios usuarios de todo el mundo están teniendo problemas con WhatsApp. El pico más alto se dio a las 12:29 P.M., con un total de 63 reportes. "Downdetector solo informa un incidente cuando la cantidad de informes de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día. Visite la página de Metodología de Downdetector para obtener más información sobre cómo Downdetector recopila información de estado y detecta problemas", aclara el sitio web.

Estas fallas en WhatsApp se pueden ver reflejadas a la hora de intentar enviar mensajes. En vez de enviarse automáticamente, seguramente te aparecerá un dibujo de un relojito, indicando que es imposible enviar el mensaje en este momento. Si WhatsApp ya te empezó a andar mal o sucede en las próximas horas, no te preocupes. Lamentablemente, no hay nada que se pueda hacer hasta que la aplicación solucione el problema.

Cuidado: por qué no tenés que descargar nuevas versiones de WhatsApp

WhatsApp se encuentra en constante evolución, incorporando nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la seguridad de sus datos. Sin embargo, hay quienes buscan acceder a herramientas adicionales que no están disponibles en la aplicación oficial, recurriendo a versiones no oficiales descargadas a través de sitios de terceros o tiendas alternativas.

Aunque estas versiones prometen más opciones de personalización y características exclusivas, pueden traer serios riesgos para la seguridad y privacidad de los usuarios. A continuación te contamos por qué no tenés que descargar las versiones no oficiales de WhatsApp. En los últimos años, ha proliferado la oferta de versiones no oficiales de WhatsApp, diseñadas por desarrolladores externos sin el respaldo de Meta.

Estas aplicaciones pueden atraer a los usuarios con la promesa de funciones avanzadas, pero presentan múltiples riesgos. Una de las principales amenazas es la vulnerabilidad de los datos personales, ya que estas aplicaciones no cuentan con los mismos estándares de seguridad que la versión oficial. Al instalar una versión no oficial, los usuarios exponen su información personal, así como la de sus contactos, a posibles ataques cibernéticos. Muchas de estas aplicaciones contienen malware o código malicioso que puede robar contraseñas, números de teléfono y mensajes privados.

Además, algunas versiones pueden reenviar información a servidores desconocidos sin el consentimiento del usuario, comprometiendo la privacidad de las conversaciones y los archivos compartidos. WhatsApp ha dejado en claro que el uso de aplicaciones de terceros infringe sus Condiciones de servicio y puede derivar en la suspensión de la cuenta. Además, al no estar verificadas, estas versiones no ofrecen ninguna garantía de protección de datos ni aseguran la implementación de medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo, lo que aumenta la posibilidad de filtraciones de información sensible.¡

¿Odiás los audios de WhatsApp? La nueva actualización que los reemplaza

Una nueva función desplaza para siempre a los audios de WhatsApp. Las notas de voz de WhatsApp son, para muchos, un fastidio total, mientras que para otras personas es una herramienta que facilita la comunicación. Si sos de los del primer grupo, esta noticia te va a alegrar. La aplicación de Meta, empresa de Mark Zuckerberg, ya lanzó una nueva función para los que odian los audios.

Muchas personas envían audios cuando están apuradas, en la calle u ocupadas, ya que usar la voz facilita comunicar mensajes largos. Además, en muchas ocasiones, los usuarios lo utilizan para hablar sobre temas importantes y evitar malos entendidos. Sin embargo, muchos otros usuarios consideran una pérdida de tiempo escuchar notas de voz y detestan recibirlos. Para todos ellos, llegó esta nueva función.

WhatsApp está probando en algunos dispositivos una nueva opción en la función de transcripción. Se trata de un menú desplegable con 3 opciones: automáticamente, manual y nunca. Activando la primera de todas, se transcriben todas las notas de voz que recibas instantáneamente, apenas te las envían. Cabe destacar que si la activás, no es que no vas a poder escuchar el audio, sino que seguís contando con esa posibilidad.

Cómo activar la función para transcribir audios