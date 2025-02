"Hermosa": emoción en el folklore por la revelación de Abel Pintos en un histórico escenario

Abel Pintos compartió un sentido posteo con sus fans en redes.

Abel Pintos no deja de presentarse en diferentes festivales a lo largo y ancho de Argentina, ya que forma parte de las grillas de muchos de ellos, dado su poder de convocatoria. De ese modo, tras bajarse del escenario de la Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle, el músico compartió en sus redes sociales una reflexión sobre lo vivido.

En la cuenta oficial del intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil se pudieron ver imágenes del recital que brindó en su concierto en Tucumán ante miles de personas que lo esperaban ansiosas. Muchos de los asistentes al show de Pintos dejaron en la sección de comentarios del posteo de Instagram mensajes de agradecimiento al cantante por el momento vivido.

"La belleza de los paisajes de este rincón de Tucumán es directamente proporcional a la hermosa energía con la que nos reciben cada vez que regresamos. Gracias de todo corazón. Placer total", escribió el artista oriundo de Bahía Blanca en el pie de foto de su publicación. Por su parte, varios usuarios le escribieron distintos mensajes. Entre ellos, se destacaron algunos como "fue tremendo rompiste todo como lo habías prometido antes. Gracias por hacernos tan felices a las tucu, te amamos qué la próxima sea pronto", "Que viva tu música para toda la eternidad" y "Muy lindo show!!! Esta vez a la distancia pero siempre presente y escuchando tu música".

Abel Pintos se pronunció contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, donde le consultaron por los ataques de Javier Milei a artistas como Lali Espósito y María Becerra.

Abel Pintos, en vivo.

"Me parece lamentable. Un Presidente es la cabeza de un país e identifica o debiera identificarnos a todos. Ha pasado muchas veces, la música y la cultura han sufrido muchas veces la afrenta de los políticos en la Argentina y en el mundo entero y siempre que sucede es lamentable", sumó Abel Pintos.

Abel Pintos en Bragado: ¿cómo conseguir las entradas?

Las entradas para el recital ya están disponibles y pueden comprarse a través de Ticketek, con promociones que incluyen seis cuotas sin interés con tarjeta VISA del Banco Nación y cuatro cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia.

Para aquellos que prefieran la compra presencial, los tickets estarán a la venta desde el 5 de febrero en el Teatro Florencio Constantino (Belgrano 1260, Bragado). La boletería atenderá de lunes a jueves de 10 a 12:30 y los sábados de 9 a 11:30. Es importante destacar que esta opción solo permite pagos en efectivo y no incluye cargos por servicio.