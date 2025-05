El dolor de Susana Roccasalvo por la muerte de Ángel Mahler.

Susana Roccasalvo se quebró al aire de El Nueve al hablar de la muerte de Ángel Mahler, reconocido director de orquesta y emblema del teatro musical que falleció a los 65 años. Las palabras de la conductora ante la noticia que paralizó al espectáculo argentino.

En los primeros minutos de Implacables Susana Roccasalvo se mostró compungida por la muerte de Ángel Mahler y reflexionó: “Para mí es uno de los domingos más feos de los últimos tiempos, porque hoy me despertó un colega, con la horrorosa noticia de la muerte de mi querido Ángel Mahler. Todo pasó en menos de un mes, porque hoy es veinticinco y la internación fue el veintinueve, así que su entorno, sacando a la familia, se enteró hoy lo que pasaba, con la muerte”.

“Fue una enfermedad terminal, no vamos a dar más explicaciones, pero fue rapidísimo, no dio tiempo a nada. Además el viernes, miren lo que es la ironía de la vida, había cumplido sesenta y cinco años. No va a haber velatorio, así que yo, en lo personal estoy con un día muy movilizante. Son esas cosas que tiene la vida, enfermedades que aparecen bruscamente. Un abrazo enorme a su esposa, a sus hijos y a toda su orquesta, que deben estar azorados”, agregó Susana Roccasalvo sobre los últimos días del director de orquesta Ángel Mahler, socio histórico de Pepe Cibrián Campoy y creador de la música de los éxitos Drácula, el musical -que se estrenó en 1991 y fue un hito del teatro argentino- y El jorobado de París.

Por qué murió Ángel Mahler

Ángel Mahler murió el pasado domingo 25 de mayo después de casi un mes internado en un sanatorio debido a una descompensación general grave como producto de un derrame pleural. A través de un reciente posteo que publicaron desde la cuenta de Instagram del productor, se informó sobre su deceso en una conmovedora despedida: "Estudios diagnosticaron melanoma metastático, con avance en pulmón y columna. Se fue en paz, acompañado por el amor de su familia, después de haber dado una batalla intensa, con lucidez, dignidad y entereza que siempre lo caracterizaron. Deja este plano un artista inmenso, cuya música tocó el corazón de millones de personas, y lo hace sólo para hacerse eterno en cada melodía que nos regaló a lo largo de su vida. Como a él le gustaba creer: vivirá siempre en ellas, y sobrevolará este plano cada vez que suenen".

En el cierro del posteo, los allegados al productor Ángel Mahler se mostraron agradecidos con quienes estuvieron a su lado: "Gracias a quienes lo quisieron, lo escucharon, lo admiraron y lo acompañaron en tantos momentos. A todos sus familiares, amigos, artistas, músicos. A todos los que confiaron en él. A todos los que creyeron en él. Un agradecimiento especial y profundo a todo el cuerpo médico, enfermeros y staff del Sanatorio Finochietto que han hecho lo imposible para que pase estos días de la mejor manera y sin sufrimiento". Le sobrevive su hijo Damián Mahler, quien también es director de orquesta.