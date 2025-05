Falleció un emblema del teatro argentino a los 64 años.

El espectáculo argentino atraviesa un momento de luto debido a la inesperada muerte de una de las figuras más importantes de la industria teatral del país. Se trata del creador del mítico Drácula, El Musical, una obra que se estrenó en 1991, y que marcó un antes y un después en la historia de los musicales en Argentina.

Ángel Mahler es el artista que perdió su vida hoy, después de casi un mes internado en un sanatorio debido a una descompensación general grave como producto de un derrame pleural. A través de un reciente posteo que publicaron desde la cuenta de Instagram del productor, se informó sobre su deceso en un extenso texto.

"Estudios diagnosticaron melanoma metastático, con avance en pulmón y columna. Se fue en paz, acompañado por el amor de su familia, después de haber dado una batalla intensa, con lucidez, dignidad y entereza que siempre lo caracterizaron", indicaron en el comunicado. Y siguieron: "Deja este plano un artista inmenso, cuya música tocó el corazón de millones de personas, y lo hace sólo para hacerse eterno en cada melodía que nos regaló a lo largo de su vida. Como a él le gustaba creer: vivirá siempre en ellas, y sobrevolará este plano cada vez que suenen".

En el cierro del posteo, los allegados al productor se mostraron agradecidos con quienes estuvieron a su lado: "Gracias a quienes lo quisieron, lo escucharon, lo admiraron y lo acompañaron en tantos momentos. A todos sus familiares, amigos, artistas, músicos. A todos los que confiaron en él. A todos los que creyeron en él. Un agradecimiento especial y profundo a todo el cuerpo médico, enfermeros y staff del Sanatorio Finochietto que han hecho lo imposible para que pase estos días de la mejor manera y sin sufrimiento".

Ángel Mahler.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre el deceso de Ángel Mahler

"Despedimos a Ángel Mahler, compositor, productor y director musical, figura central del teatro musical argentino. Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos en este momento de dolor", escribieron en un posteo de Twitter.

