El peronismo marcha a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina y en rechazo a su proscripción

El peronismo se movilizará este miércoles en apoyo a Cristina Kirchner y en defensa de la democracia con una marcha a las 14 a Plaza de Mayo donde se expresará el rechazo a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Al acto -que se anticipa multitudinario y al que adhirieron todos los sectores del PJ, centrales obreras, organizaciones sociales y de derechos humanos-, se vincula con grandes eventos de la historia del peronismo que tienen que ver con la persecución a sus líderes y la proscripción electoral. La decisión del TOF 2 de concederle con anticipación la prisión domiciliaria evitó que sea la propia ex presidenta quien encabece la caravana, pero la actividad "Argentina con Cristina" a Comodoro Py trastocó en "Por Argentina" a la Plaza de Mayo, con un carácter eminentemente político. La movilización en respaldo a la titular del principal partido de la oposición también apunta a fortalecer a un justicialismo en crisis y unificarlo de cara a las elecciones de septiembre y octubre.

La posibilidad de una decisión judicial anticipada era algo que se venía barajando desde el fin de semana, cuando se hizo evidente la masividad de la convocatoria que se encolumnaría detrás del vehículo que trasladara a Cristina a Comodoro Py, una imagen inusual. Todo el martes estuvo cruzado por las versiones que surgían de Tribunales. El dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Morla, quienes sostuvieron que a Cristina no le correspondía la prisión domiciliaria, confirmó la animosidad que caracterizó su trabajo: no hay mujeres mayores de 70 años detenidas en cárceles comunes. Además, el gobierno porteño se pronunció porque la eventual prisión domiciliaria no se cumpliera en el departamento de Cristina en San José y Humberto Primo por las molestias que supuestamente ocasiona a los vecinos.

Sin embargo, horas después, la resolución del TOF 2 le concedió la domiciliaria en su departamento de San José 1111, segundo piso, como había solicitado la ex presidenta. Pero le agregó condicionantes como el uso de la tobillera electrónica, el permiso judicial para recibir visitas, la abstención de actividades que puedan perturbar la paz de sus vecinos y la revisión de su situación cada tres meses, arbitrariedades que indignaron a los dirigentes que se congregaron en la sede del PJ Nacional. "No va a poder saludar desde el balcón", informó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La resolución acrecentó la idea de una democracia restringida, que busca tener bajo escrutinio permanente a la principal dirigente de la oposición. Por otro lado, varios comunicadores de medios hegemónicos insistieron en las últimas horas que la condena es el primer paso de una ofensiva judicial que implicará la reactivación de otros tres expedientes que tienen a Cristina como acusada.

De ahí la idea de mantener la movilización en pie, con cambios en su trazado, horario y propuesta. La prisión domiciliaria es un asunto concluido, pero permanece la indignación por la decisión de la Corte Suprema que no quiso revisar un expediente que implicaba una condena con pruebas amañadas a quien fuera dos veces presidenta y ya había anunciado su intención de postularse para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. “Queremos una reconsideración del tema para que tenga participación política, que no haya proscripción en el país”, sostuvo el vicepresidente del PJ, el senador José Mayans, antes de ingresar a la sede de Matheu.

La conducción de la CGT que encabezan Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello llamó a movilizar, dejando en libertad de acción a los sindicatos para sumarse con medidas propias. Luego de la condena a CFK, gremios importantes como la UOM, Smata y Bancarios realizaron actividades de protesta, incluso con cortes de accesos a la Capital. Pero la central obrera en su conjunto no hizo ninguna acción, más allá de las dos declaraciones de apoyo. “Tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia.”, concluyó el comunicado emitido este martes.

En cambio, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reunió a su Movimiento Derecho al Futuro en La Plata donde se resolvió participar con una columna propia de la movilización. Hubo intendentes, ministros, legisladores, dirigentes gremiales y sociales. "Buscan proscribir, condenar y, si es posible, humillar a Cristina", sostuvo Axel. “Esta proscripción a Cristina nos obliga a zanjar las diferencias”, comentó a la salida el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, en referencia a las tensiones de los últimos tiempos con el sector más cercano a la ex presidenta por la estrategia electoral en la Provincia. Desde La Plata, Kicillof partió a la sede del PJ para participar de la reunión de los gobernadores.

También movilizarán partidos integrantes de Unión por la Patria como el Frente Renovador de Sergio Massa, el Patria Grande de Juan Grabois, Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, organizaciones sociales como el Movimiento Evita, organismos de derechos humanos, de jubilados, de científicos, las dos CTA y también partidos de izquierda como los nucleados en el FIT, que desde el vamos repudiaron la decisión proscriptiva de la Corte Suprema. "Es un nuevo punto de partida. Esta sobreactuación de las fuerzas de derecha hizo que el pueblo reviva", analizó el actor Pablo Echarri, quien junto a otros referentes de la cultura se sumó a los manifestantes que se acercaron a saludar a Cristina Kirchner hasta su domicilio, como cada día desde que se conoció la sentencia.