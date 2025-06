Nueva denuncia por uso de fondos de Anses para financiar un local libertario aliado de Milei en Salta

Un nuevo escándalo acecha a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en este caso de la provincia de Salta, en donde hubo una nueva denuncia por presuntos pedidos de "retornos" a directores para derivar fondos a un referente de un partido político aliado de La Libertad Avanza (LLA).

El escándalo se desató a través de la filtración de un audio en el que el director de la UDAI Metán de ANSES, Cristian Achaval, hablaba con Ricardo Ortega, asesor del diputado provincial Roque Cornejo, cercano a Alfredo Olmedo, tal como indicó el medio local El Grito. En la llamada telefónica, grabada por Achaval, es explícito que Ortega le pide el 5% de la suma de su salario y el ingreso por productividad (POA).

Achaval forma parte de Ahora Patria, espacio referenciado en el ex diputado Olmedo; en 2023, después de las elecciones provinciales, Ahora Patria pasó a formar parte de la estructura de La Libertad Avanza. Esta denuncia, además de hacerse pública, se radicó en la Justicia. "Esta situación fue informada también por el señor Alfredo Olmedo quien me llamó a mi celular para decirme que debía hacer aportes, que estaba atrasado y que todos estaban cumpliendo. Ante esta petición, yo le expliqué que estuve siete meses para ser designado y que debía organizar mi economía y que sí lo haría", dijo en la denuncia el director de la oficina de Anses, según explicó el portal salteño .

El llamado telefónico entre Achaval y Ortega

"Solo me llamás por los aportes", le dijo con tono jocoso el director de la oficina de Anses en la ciudad salteña de Metán, a lo que continuó: "Yo ya había hablado con Alfredo, que me había dado unos meses de gracia". "Ya saldé un poco las deudas. No sé cómo tengo que hacer, a quién le tengo que dar", siguió.

Luego, Ortega respondió: "Yo estoy cobrando todo". Ante la consulta sobre si debía darle un porcentaje del salario, el asesor del diputado provincial explicó: "Del 10% bajaron al 5%, del sueldo y del POA. Sumás los dos y sacá el 5%". Respecto a la cantidad de dinero que abarca el POA, añadió: "Me mandan los recibos de sueldo las chicas y todas cobran muy bien el POA. Son dos sueldos".

Más adelante, el "cobrador" le contó al director de la oficina de Anses designado en septiembre de 2024 que era "el único que no estaba mandando" dinero al partido. "La casa no se mantiene sola, la casa de La Libertad Avanza. Les explicaron a todos, hay que juntar 1,5 millones para pagar el alquiler y la luz de la casa", siguió Ricardo Ortega y profundizó: "Yo la recibo acá en la oficina. Si vos no venís, no podés pasar, te podemos dar la cuenta de Ahora Patria también".