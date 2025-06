Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón y director de la compañía Buenos Aires Ballet, habló esta tarde en El Destape 1070 tras la manifestación en rechazo a la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y opinó sobre el nuevo protocolo de seguridad que pondrá a funcionar la Policía Federal Argentina (PFA) y que fue publicado en el Boletín Oficial este martes. Aseguró que le preocupa y que está en "estado de alerta" por "todos los que creemos que debemos expresarnos".

"Yo siempre pertenecí al mismo lugar. Para mí no es ajeno el expresarme públicamente sobre mis posturas políticas o ideológicas", afirmó el actor, agregando que "no hay forma de que esté en caminos distintos con una ideología" y una forma de "representación política".

Actuación, redes sociales y hostilidad libertaria: "Mí contacto es en las redes cuando me insulta"

Respecto a la hostilidad vigente de parte del sector de la sociedad que se siente cercano al presidente Javier Milei o mismo a las ideas libertarias, el actor aseguró que su único contacto con el libertario "es en las redes sociales cuando me insulta".

"No me detengo en los insultos de las redes, pero si me genera preocupación que dirigentes, en general del PRO, macristas y libertarios, se tomen el tiempo de retuitearme y hacer un agregado con alguna explicación de porqué no me tienen que seguir o darme bola mientras incitan que me echen del Teatro Colón o que me sancionen", explicó Fernández. "Que arroben a Milei o a Jorge Macri y digan que yo soy un kuka que está ahí adentro... eso me preocupa más", explicó.

"Y más hoy, después del decreto de ayer, donde van a estar mirando las redes sociales. Me preocupa", dijo preocupado en los minutos al aire en El Destape 1070.

Fernández, su trabajo artístico y su lucha en el rubro: "No concibo otra forma de vivir que no sea luchando"

"Yo soy un trabajador de la cultura", dijo Fernández al momento de presentarse con su profesión. "Y es por eso que creo que tenemos que estar involucrados", agregó. "Y si no entendemos que dependemos de una política social y cultural se va a ser difícil cualquier tipo de construcción", agregó en esa línea, arengando que su trabajo "depende directamente de las políticas culturales".

"Si bien estoy involucrado, y desde un lugar muy directo porque no solo es una cuestión política sino que es política y partidaria, creo que es necesario estar". "Vengo de una familia donde mi vieja fue viuda de desaparecidos, mi hermano mayor es hijo de desaparecidos. Es una familia que ha sido siempre perseguida por su pensamiento político y social", afirmó el actor, reivindicando su historia familiar.

"Hace 21 años que peleo dentro del Teatro Colón", afirmó. "Y si bien estamos en un mundo de la élite, somos trabajadores de la Cultura y quisiéramos bailar para todos", sostuvo inmediatamente después de eso último.

"No encuentro otra manera de vivir que no sea luchando", concluyó al final de la entrevista.