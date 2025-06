Las mil vidas de Cristina: el editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro se refirió a la resolución del Poder Judicial tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la confirmación de la prisión domiciliaria, el martes por la tarde a través de un Zoom. Además analizó la postura de los medios de comunicación hegemónicos, la reacción del Gobierno de Javier Milei y el enaltecimiento de la figura de la dos veces presidenta de la Nación, en la previa a la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo.

"Está viniendo gente de todo el país para demostrar su rechazo al encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente se concretó ayer por la tarde. Como solemos decir: la derecha es bruta, ignorante, no mide bien las consecuencias de sus actos y si había alguna duda sobre la popularidad que sostiene Cristina, se la sacaron. Ahora saben que la gente es capaz de venir de todo el país para demostrarle su amor, su agradecimiento", comenzó el periodista.

Con respecto a las medidas de las Fuerzas de Seguridad, Navarro marcó que lo único que hacen "es ponerla en un lugar de protagonismo, tanto en el presente como en la historia" y aseguró que es muy difícil encontrar personajes "que hayan despertado semejante nivel de fervor popular durante tantos años" ya que los presidentes suelen tener momentos de aceptación pero que luego pasa. "Períodos como el de Cristina son difíciles de encontrar. No hacen otra cosa que engrandecer su figura con estas cosas. Es una demostración del poder y de la vigencia que tiene", agregó.

Mientras miles y miles de personas se dirigen a Plaza de Mayo para apoyar a CFK, el Gobierno nacional intenta -con todos sus medios- evitar el ingreso de micros, autos y personas a pie a la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, se viralizaron múltiples videos sobre el accionar policial. "Vamos a estar todo el día mostrando estas cosas para que ellos logren que haya, no sé, ¿100 mil personas menos? Son unos tarados. Lo que estamos haciendo es demostrar que el pueblo viene de todos los lugares del país para apoyar a Cristina y que ellos intentan impedirlo. Y que aún así, habrá una marcha multitudinaria", manifestó el periodista.

"Bajar gente de los micros, seguirlos con el patrullera... Esto es dictadura, es restricción de las libertades individuales y una amenaza terrible", lanzó duramente.

Además, desde la Justicia buscarán quitarle bienes, propiedades y hasta la jubilación a la dirigente peronista. "Ya no saben qué más hacerle. Hay toda una amenaza de llevarla a una cárcel, intentan humillarla. El tema de querer humillar a una persona que fue dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, que se fue con la plaza llena como nadie y que para la mayoría de los historiadores está entre los personajes más grandes de la historia argentina... Yo no puedo imaginar que Cristina se vea humillada por todo esto porque ahora sí cumple todos los requisitos del prócer", dijo Navarro. Y enumeró: enormes triunfos electorales, el amor del pueblo, el intento de asesinato y el encarcelamiento por persecución judicial. "Hay que ser muy salame para pensar que ella se siente humillada", marcó.

En esa línea, a través de un Zoom durante la tarde del martes, el Poder Judicial le otorgó la domiciliaria con el objetivo de intentar "desactivar" -junto al Gobierno nacional- la marcha desde su domicilio hacia Comodoro Py. "Querían tratar de limar un poquito esta tremenda demostración de amor y de lealtad del pueblo, para ver si la pueden desalentar. Sino va a tener más fuerza la demostración del pueblo que el encarcelamiento de CFK y el humillado será el que decidió meterla presa", dijo. Y agregó: "No le gusta nada al establishment la reacción popular, los mercados no están festejando que está presa. ¿No era que le tenían miedo a CFK? Ahora no puede presentarse a elecciones, ¿por qué los mercados no reaccionaron a favor?".

En el análisis de la resolución judicial, Navarro señaló la existencia de una "amenaza" por parte del Tribunal, donde evaluarán cada tres meses "el grado de acatamiento" de las reglas impuestas para la domiciliaria. "Es algo muy subjetivo... Lo que están diciendo es que 'cuando lo necesitemos, te vamos a meter presa'. ¿Y qué es cuando necesitemos? Cuando el Gobierno tenga una crisis y estemos todos mirando el precio del dólar o la corrida cambiaria. Ahí, van y la meten presa. Pasó con Macri, pasará ahora", apuntó.

"¿Para qué sirve meter presa a Cristina? Para tener, otra vez, a la televisión durante un mes, todas las noches, mostrando las imágenes de ella presa, diciendo que esa crisis del Gobierno es por culpa de Cristina. Y ya que no tienen pan, te dan un poco de circo", completó.