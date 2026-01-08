Importadores de EEUU se preparan para pedir una devolución si Trump pierde el caso de los aranceles

FOTO DE ARCHIVO-Evento inaugural y anuncio de una importante expansión de la terminal del Servicio de Transporte Internacional en el Puerto de Long Beach

Por David Lawder y ‍Timothy Aeppel

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - Ejecutivos de empresas, agentes de aduanas y abogados comerciales se preparan para un ‍fallo de la Corte ⁠Suprema sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, y una posible disputa para obtener del Gobierno de Estados Unidos reembolsos por 150.000 millones de dólares por aranceles ya pagados, si el presidente pierde.

La expectativa de que el tribunal anule los aranceles que Trump impuso en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 aumentó ‌después de los argumentos de noviembre en el ⁠caso, cuando los jueces conservadores ⁠y liberales por igual expresaron escepticismo sobre si esa ley le daba la autoridad para imponer los aranceles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se espera que el ‍tribunal se pronuncie el viernes pero, como es habitual, no ha dicho sobre qué caso ⁠o casos fallará.

Algunas empresas anticipan que, ‌aunque el tribunal invalide los aranceles de Trump, el presidente republicano no les pondrá fácil la devolución.

"No está en el ADN del Gobierno devolver dinero. Y Trump no querrá devolver dinero", dijo Jim Estill, presidente ejecutivo de ‌Danby Appliances, ‌una empresa canadiense que vende pequeños frigoríficos, microondas y equipos de lavandería a través de grandes superficies como Home Depot.

Los productos se fabrican en China y otros países asiáticos objeto de los aranceles de ​Trump. Si Danby puede recuperar sus 7 millones de dólares, Estill dijo que también le preocupa que Home Depot y sus clientes quieran una parte.

"Simplemente va a ser una pelea de perros", agregó Estill, refiriéndose a un lío.

Trump es el primer presidente que invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, ‍o IEEPA, para imponer aranceles. La ley se había utilizado históricamente para imponer sanciones a adversarios de Estados Unidos o congelar sus activos.

Los aranceles relacionados con la IEEPA generaron 133.500 millones de dólares en recaudaciones estimadas entre el 4 de febrero ​y el 14 de diciembre, fecha de los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP.

Se estima ​que el total actual se acerca a los 150.000 millones de dólares, basándose en la continuación de las tasas ⁠medias de recaudación diaria desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre, según los cálculos de Reuters.

Con información de Reuters