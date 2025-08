Habló el hincha que agredió a Luis Ventura en Central Ballester, en el Ascenso

Agresión a Luis Ventura en Central Ballester: el hincha que le pegó habló de todo

Luis Ventura fue noticia hace pocos días después de sufrir una dura agresión por parte de un hincha del Club Central Ballester, en el marco del duelo ante Victoriano Arenas por la fecha 19 de la Primera C del Ascenso del fútbol argentino. Dicho duelo que culminó 2 a 2 se llevó a cabo en la cancha del elenco "Canalla" y el periodista que también dirige al conjunto de Valentín Alsina fue víctima de un ataque por parte del fanático que días después rompió el silencio. En sus declaraciones, el simpatizante de apellido Bogado no se guardó nada sobre dicho momento.

En diálogo con ISPA, ciclo que se emite en la pantalla de Net TV, el responsable del hecho que se viralizó en las redes sociales en la que el conductor cayó al verde césped tras el impacto que recibió en la cabeza habló de todo. Lo sucedido en el estadio ubicado en Sarratea 10500 en la localidad de José León Suárez derivó en una fuerte sanción para el equipo que juega de local allí como también a sus jugadores y a algunos rivales. Claro que, lo que pasó con Ventura fue aún más fuerte y el protagonista de la golpiza se mostró arrepentido.

Habló el hincha que agredió a Luis Ventura en Central Ballester vs. Victoriano Arenas

"No me di cuenta que le pegué ni de que era él. Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Estoy en contra de la violencia y de todo. Fue impulsivo por defender a nuestro equipo y al club que amo", esbozó Bogado en la entrevista y agregó que no se justifica por el hecho como también que no está en contra del periodista. A su vez, sostuvo que toda su familia es "laburante y no un clan", debido a las acusaciones que recibieron tras la agresión al DT del CAVA que estuvo al borde de terminar en una tragedia.

Por otro lado, el hincha del conjunto de José León Suárez contó que "la violencia la generaron los jugadores", que le estaban pegando al arquero entre cinco y entró por medio del alambrado que "estaba caído". A raíz de lo sucedido reveló que está arrepentido y le pidió disculpas al reconocido periodista. "Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y lo acepto, me corresponde. Le pegué a una persona que no tenía que pegarle...".

El ataque a Luis Ventura en Central Ballester vs. Victoriano Arenas

La sanción a Central Ballester y Victoriano Arenas por lo sucedido en el partido de la Primera C

Tanto el "Canalla" como el CAVA recibieron distintas sanciones debido a lo sucedido en Sarratea 10500. Por un lado Ballester, que tampoco podrá hacer de local en los compromisos ante Estrella del Sur, Centro Español y Yupanqui venideros -ni tampoco si clasifica al Reducido- de forma provisoria sufrió la suspensión de cinco jugadores: Damián Ramírez, Javier Herrera, Tobías Sarmiento, Víctor Bernal, Alejo Roa.

Los de Valentín Alsina, por otro lado, son seis: Joaquín Pfeiffer, Federico Fernández, Matías Gómez, Facundo Ruiz Díaz, Federico Ulayar y Joaquín Grane Morrone. Todos los futbolistas mencionados están obligados a presentar su defensa por escrito ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino.