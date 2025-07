La figura del ascenso que denunció que recibió ofertas para "ir para atrás" rompió el silencio

La figura del ascenso que recibió ofertas para "ir para atrás" rompió el silencio

Ezequiel Cohen, futbolista de Deportivo Español en la Primera C del fútbol argentino fue noticia en los últimos días después de hacer público que alguien le ofreció dinero desde una cuenta de Instagram para manipular el resultado de un partido de la mencionada categoría. El defensor del conjunto "Gallego" rompió el silencio al poco tiempo y desde la institución no tardaron en respaldarlo por medio de un comunicado, lo que derivó en que la cuestión llame aún más la atención. Algo que cada vez es más común y que afecta principalmente al Ascenso tuvo un nuevo impacto entre los fanáticos en una categoría que es menos visible que el resto.

El zaguero de 32 años que vistió varias camisetas a lo largo de su carrera y hasta fue partícipe tanto de la Copa Potrero como de la Kings League no dudó en denunciar lo ocurrido por medio de historias en las que comentó lo que pasó. Quienes buscaron que "vaya para atrás" en el cruce ante Lugano por la fecha 16 del certamen se pronunciaron como una "página de estadísticas deportivas", pero sin trascendencia alguna en las redes sociales. Ante esto, el exhombre de Sportivo Barracas lo hizo público, luego compartió un mensaje y estalló la polémica.

Ezequiel Cohen rompió el silencio tras el escándalo

"Contento por el gol, triste por el resultado pero con más ganas que antes de revertir esto. Quiero aclarar mi festejo que se malinterpretò no fue para ningún hincha, sino para los boludos que se hacen Instagram truchos y te ofrecen plata para ir para atrás. Esto no se negocia, puede salir bien, puede salir mal pero el amor que tengo por el fútbol desde que tengo uso de razón no lo cambio por nada. Esta banda va a demostrar que tiene los huevos suficientes para salir de este mal arranque. Simplemente gracias a mis amigos y compañeros", fue el mensaje que compartió Cohen en sus redes sociales explicando la situación con el video de su gol contra el "Naranja" de Tapiales.

En cuanto al presente del club "Gallego", actualmente está en el quinto puesto de la Zona A de la Primera C a 9 puntos del único líder, Central Córdoba de Rosario y este lunes 21 de julio recibirán justamente al "Charrúa" por la fecha 18 del campeonato. A su vez, ocupan el noveno lugar en la general y hoy estarían ingresando al torneo reducido que se jugará una vez culminada la segunda vuelta del certamen que otorga dos ascensos a la Primera B Metropolitana.

El posteo de Ezequiel Cohen en las redes

Ezequiel Cohen: de la Copa Potrero y la Kings League a la falta de botines para la Copa Argentina

El actual defensor de Deportivo Español no sólo tiene protagonismo en el club que milita en la Primera C, sino también participó del torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero a fines del 2024 y también de la Copa del Mundo de la Kings League representando a nuestro país. En ninguno de los dos torneos pudo alcanzar la final o el título, pero sí fue importante para los dos equipos para los que jugó. A su vez, participó del duelo de Deportivo Español vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 2025, donde se hizo viral en las redes sociales por pedir un par de botines que posteriormente le entregó Augusto Lotti.