Agredieron a Luis Ventura: así fue el ataque en pleno partido del fútbol de ascenso

Luis Ventura fue agredido en el partido de la Primera C en el que Victoriano Arenas, su equipo, jugó ante Central Ballester. Un grupo de hinchas del equipo de José León Suárez entró a la cancha y agredió al periodista y entrenador del conjunto arenero.

El encuentro iba igualado 2-2, pero durante el segundo tiempo se desató una feroz pelea entre los jugadores. La situación, lógicamente, escaló rápidamente e involucró a otros entrenadores, jugadores e hinchas. Lo peor quedó para Luis Ventura que sufrió la agresión y fue llevado al hospital. El entrenador de Victoriano Arenas se iba del campo de juegos cuando fue golpeado en la cabeza por un hincha.

En charla con un programa de la tarde, Ventura contó cómo fue el momento de la agresión: "Me pegaron medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo la cabeza hinchadísima”. No es la primera vez que ocurrió un hecho similar, en 2018, Central Ballester -mismo rival- también fue el partener del encuentro en el que se desató una batahola que terminó en una brutal agresión de Luis Ventura.

En aquel entonces, los jugadores golpearon a Ventura en la cabeza y costillas tras una discusión.

La figura del ascenso que denunció que recibió ofertas para "ir para atrás" rompió el silencio

Ezequiel Cohen, futbolista de Deportivo Español en la Primera C del fútbol argentino fue noticia en los últimos días después de hacer público que alguien le ofreció dinero desde una cuenta de Instagram para manipular el resultado de un partido de la mencionada categoría. El defensor del conjunto "Gallego" rompió el silencio al poco tiempo y desde la institución no tardaron en respaldarlo por medio de un comunicado, lo que derivó en que la cuestión llame aún más la atención. Algo que cada vez es más común y que afecta principalmente al Ascenso tuvo un nuevo impacto entre los fanáticos en una categoría que es menos visible que el resto.

"Contento por el gol, triste por el resultado pero con más ganas que antes de revertir esto. Quiero aclarar mi festejo que se malinterpretò no fue para ningún hincha, sino para los boludos que se hacen Instagram truchos y te ofrecen plata para ir para atrás. Esto no se negocia, puede salir bien, puede salir mal pero el amor que tengo por el fútbol desde que tengo uso de razón no lo cambio por nada. Esta banda va a demostrar que tiene los huevos suficientes para salir de este mal arranque. Simplemente gracias a mis amigos y compañeros", fue el mensaje que compartió Cohen en sus redes sociales explicando la situación con el video de su gol contra el "Naranja" de Tapiales.